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Брюс: «Считаю, что с моральной точки зрения неправильно продолжать играть»

09 января 2021, 05:37

Главный тренер «Ньюкасла» Стив Брюс высказался в пользу приостановки чемпионата Англии из-за участившихся случаев заражения коронавирусом.

Я вижу, что другие клубы испытывают проблемы [с коронавирусом]. Конечно, в АПЛ есть протоколы, но как только вы покидаете тренировочную площадку, то оказываетесь во внешнем мире.

С этим столкнутся все футбольные клубы, потому что это тяжело сдержать и остановить.

Мы на собственном примере видели, как это сказывается на людях — два наших игрока были очень больны, а один или даже два сотрудника чуть не попали в больницу. И никто не ожидал, что новая волна будет настолько мощной.

С финансовой точки зрения играть дальше — это верное решение. Но с моральной для меня это неправильно. Я понимаю, что все хотят играть в футбол, но мы уязвимы так же, как остальные.

Напомним, «Астон Вилла» из-за вспышки коронавируса в клубе была вынуждена выставить молодёжный состав на кубковый матч с «Ливерпулем» (1:4).

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Все комментарии
hoper
hoper
10 января в 16:52
а в чём собственно проблема?Игроки всё равно ходят в магазины и тому подобное.То есть контактируют с внешним миром, как и все остальные люди.Они приходят в магазин покупают товары, которые какие-то люди привезли в магазин,какие-то произвели этот продукт.Давайте тогда и пекарь пусть дома сидит и продавец.они тоже могут заразится ,ещё более вероятнее , чем кто-то из игроков.Пусть работники клубов сидят дома ,а Брюс собирает грязную форму игроков и стирает её дома сам,качает мячи,вешает сетки на ворота.приводит в порядок газон.Только о себе думает англосакс
Брулин
Брулин
09 января в 11:55
Ковид-19 станет частью нашей жизни как и грипп, потому в его условиях просто надо продолжать жить. Не чего на этом пиариться моралистам.
dzvinka
dzvinka
09 января в 11:22
начинается...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
09 января в 10:04
Надо играть,но быть бдительней!
ДАША Д
ДАША Д
09 января в 08:47
Кто платит деньги, тот и решает: играть или не играть.
sv_1969
sv_1969
09 января в 08:34, ред.
Думаю клубы не пойдут на ещё одну остановку...
mihaluch
mihaluch
09 января в 08:17
Приостанавливать или нет это их личное дело.
ЮЗИК
ЮЗИК
09 января в 07:12
Значить приостановят,у них человеческая жизнь ещё ценится
Loko57
Loko57
09 января в 07:05
Ситуация очень сложная, если начнут опять останавливать игры, то не видать нам Евро.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
09 января в 05:50
Начались смута и брожение...
Leha-ha50
Leha-ha50
09 января в 05:42
Надо придти к консенсусу .
ОПС
ОПС
09 января в 05:38
Ситуация неоднозначная и какой тут выход непонятно.
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