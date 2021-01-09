Брюс: «Считаю, что с моральной точки зрения неправильно продолжать играть»

Главный тренер «Ньюкасла» высказался в пользу приостановки чемпионата Англии из-за участившихся случаев заражения коронавирусом.

Я вижу, что другие клубы испытывают проблемы [с коронавирусом]. Конечно, в АПЛ есть протоколы, но как только вы покидаете тренировочную площадку, то оказываетесь во внешнем мире.

С этим столкнутся все футбольные клубы, потому что это тяжело сдержать и остановить.

Мы на собственном примере видели, как это сказывается на людях — два наших игрока были очень больны, а один или даже два сотрудника чуть не попали в больницу. И никто не ожидал, что новая волна будет настолько мощной.

С финансовой точки зрения играть дальше — это верное решение. Но с моральной для меня это неправильно. Я понимаю, что все хотят играть в футбол, но мы уязвимы так же, как остальные.