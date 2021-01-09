Клопп: «„Ливерпуль“ испытывал игровые проблемы»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп дал комментарий после победы над «Астон Виллой» (4:1) в матче 3-го раунда Кубка Англии.
Мальчики (Прим. — игроки «Астон Виллы») действительно здорово сыграли, это хорошо. У нас были игровые проблемы. Нам понадобилось чуть больше времени [чтобы убить игру], но затем всё стало совершенно очевидно.
У нас были проблемы с передачами и движением. У нас были моменты, но мы били прямо во вратаря. Во втором тайме мы исправились в этом отношении.
У Ливерпуля спад, проблемы в игре, это видно по последним играм, Но вчерашний матч была просто игровая тренировка не более. Мальчишки бились как могли, Молодцы! забили гол радовались как дети) успехов им в дальнейшем.
А Ливерпулю надо сделать выводы по последним играм в чемпе, отдохнуть и сновыми силами подойти к игре с мю
У Ливерпуля спад, проблемы в игре, это видно по последним играм, Но вчерашний матч была просто игровая тренировка не более. Мальчишки бились как могли, Молодцы! забили гол радовались как дети) успехов им в дальнейшем.
А Ливерпулю надо сделать выводы по последним играм в чемпе, отдохнуть и сновыми силами подойти к игре с мю
Будем понаблюдать за дальнейшими событиями в АПЛ. Сезон непредсказуем и сюрпризы могут быть вполне.
Всем здоровья.
Будем понаблюдать за дальнейшими событиями в АПЛ. Сезон непредсказуем и сюрпризы могут быть вполне.
Всем здоровья.