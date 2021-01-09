Клопп: «„Ливерпуль“ испытывал игровые проблемы»

Главный тренер «Ливерпуля» дал комментарий после победы над «Астон Виллой» (4:1) в матче 3-го раунда Кубка Англии.

Мальчики (Прим. — игроки «Астон Виллы») действительно здорово сыграли, это хорошо. У нас были игровые проблемы. Нам понадобилось чуть больше времени [чтобы убить игру], но затем всё стало совершенно очевидно.

У нас были проблемы с передачами и движением. У нас были моменты, но мы били прямо во вратаря. Во втором тайме мы исправились в этом отношении.