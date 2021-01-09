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Клопп: «„Ливерпуль“ испытывал игровые проблемы»

09 января 2021, 02:10
Астон ВиллаЛоготип футбольный клуб Астон Вилла (Бирмингем)1 : 4Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпульМатч завершен

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп дал комментарий после победы над «Астон Виллой» (4:1) в матче 3-го раунда Кубка Англии.

Мальчики (Прим. — игроки «Астон Виллы») действительно здорово сыграли, это хорошо. У нас были игровые проблемы. Нам понадобилось чуть больше времени [чтобы убить игру], но затем всё стало совершенно очевидно.

У нас были проблемы с передачами и движением. У нас были моменты, но мы били прямо во вратаря. Во втором тайме мы исправились в этом отношении.

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IKER-RAUL
IKER-RAUL
09 января в 11:41
лично мне понравилось, что красные не накинулись как свора шакалов на мальчишек ( примеров много: сочи-Ростов, Минеев и свора шакалов маги и т.п.), не стали тупо вкалачивать мячи, чтобы на пацанах отыграться за 7-2, а спокойно вышли на "игровую тренировку" и дали даже мальчикам порадоваться своему голу. Было изначально понятно, что игра будет в одни ворота, стоило буквально на пять-десять минут красным начать играть и сразу появился и результат, да и мальчишки уже по одному по двое стали от усталости падать на газон.
У Ливерпуля спад, проблемы в игре, это видно по последним играм, Но вчерашний матч была просто игровая тренировка не более. Мальчишки бились как могли, Молодцы! забили гол радовались как дети) успехов им в дальнейшем.
А Ливерпулю надо сделать выводы по последним играм в чемпе, отдохнуть и сновыми силами подойти к игре с мю
заDOOMчивый
заDOOMчивый
09 января в 10:17
Клопп видать в перерыве свои очки одел каждому на задницу и ребята решили играть в футбол,а не отбывать номер.Ливерпулю нужна хорошая встряска,какие то сонные тетери,даже с этими подростками.
КЭТиК
КЭТиК
09 января в 07:47
Провели лёгкую игровую тренировку.
Leha-ha50
Leha-ha50
09 января в 03:34
Сезон плотный , сезон очень сложный. Травмы из-за плотного графика сыплются одна за другой , пандемия выкашивает игроков повсеместно, накапливается усталость. Арсенал трясет с начала сезона, Челси лихорадит, МЮ нестабилен по тем же причинам, Ливерпуль явно подсел. Наиболее ровно в данный момент идет МС, который тоже изрядно потряхивало, но сейчас он выглядит более выгодно , в отличии от других претендентов. Посмотрим как будут развиваться события дальше, но то что чемпион испытывает проблемы - факт.
Будем понаблюдать за дальнейшими событиями в АПЛ. Сезон непредсказуем и сюрпризы могут быть вполне.
Всем здоровья.
Mangur
Mangur
09 января в 03:32
Манерничет как женщина. Скоро глазки начнёт строить.
Эдип на Ганимеде
Эдип на Ганимеде
09 января в 02:29
Хорош ныть) Сам же свою команду закапывает: если с юнцами игровые проблемы испытывать, то как вообще играть?!
Брулин
Брулин
09 января в 02:26
Аплодисменты бирмингемским мальчишкам👏 Достойно провели матч против лидера чемпионата
Брулин
Брулин
09 января в 02:24
Ничечо страчного! Сегодня победили же мальчиков
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