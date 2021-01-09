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Розе: «В целом это была заслуженная победа над „Баварией“»

09 января 2021, 04:58
БоруссияЛоготип футбольный клуб Боруссия (Менхенгладбах)3 : 2Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)БаварияМатч завершен

Главный тренер менхенгладбахской «Боруссии» Марко Розе прокомментировал волевую победу над «Баварией» (3:2) в матче 15-го тура Бундеслиги.

Я горжусь, но всё это закономерно. Теперь мы должны продолжать в том же духе. В прошлом у нас было много матчей, в которых нам не везло. Сегодня мы заработали себе эту удачу. В общем и целом это была заслуженная победа. Парни играли очень хорошо. Мы проигрывали 0:2, но при этом нельзя сказать, что «Бавария» безжалостно доминировала над нами. Нам не повезло в случае с пропущенными голами. Но мы сами мало играли, были недостаточно смелыми. Первый гол был важен для нас. У нас появилось ощущение, что мы снова в игре. Это придало нам сил. Ну и бывает так, что матчи складываются так, как они складываются.

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Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
09 января в 08:03
Ожидаемое начало и неожиданый конец!
ДСА
ДСА
09 января в 07:48
Урок Бавария должна извлечь.
Borussia Mönchengladbach
Borussia Mönchengladbach
09 января в 07:25
Никто не спорит!
Али Самаркандский
Али Самаркандский
09 января в 06:18
Неплохо играли. Игра понравилась.
STVA 1
STVA 1
09 января в 05:05
Счёт на табло и три очка в копилке. Остальное не важно
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