Розе: «В целом это была заслуженная победа над „Баварией“»

Главный тренер менхенгладбахской «Боруссии» прокомментировал волевую победу над «Баварией» (3:2) в матче 15-го тура Бундеслиги.

Я горжусь, но всё это закономерно. Теперь мы должны продолжать в том же духе. В прошлом у нас было много матчей, в которых нам не везло. Сегодня мы заработали себе эту удачу. В общем и целом это была заслуженная победа. Парни играли очень хорошо. Мы проигрывали 0:2, но при этом нельзя сказать, что «Бавария» безжалостно доминировала над нами. Нам не повезло в случае с пропущенными голами. Но мы сами мало играли, были недостаточно смелыми. Первый гол был важен для нас. У нас появилось ощущение, что мы снова в игре. Это придало нам сил. Ну и бывает так, что матчи складываются так, как они складываются.