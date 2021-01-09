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Флик: «„Боруссия“ безжалостно воспользовалась нашими ошибками»

09 января 2021, 03:31
БоруссияЛоготип футбольный клуб Боруссия (Менхенгладбах)3 : 2Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)БаварияМатч завершен

Главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик прокомментировал поражение от менхенгладбахской «Боруссии» (2:3) в матче 15-го тура Бундеслиги.

«Гладбах» был очень эффективен. Они безжалостно воспользовались нашими ошибками. В течение первых 30 минут мы показывали хороший футбол, мы задавали тон игре. Исход матча решили детали, а если конкретнее, то наши ошибки: потери мяча, в обороне мы принимали не лучшие решения.

После 3:2 мы не смогли вернуться в игру так, как мы надеялись. Поражения являются частью футбола. Тем не менее, мы очень хорошо вошли в игру. Но всё же поражение стало результатом наших действий. Это неприятно, и, само собой, мы разочарованы. «Гладбах» закрывал свободные зоны, играл на контратаках. Всё это им удалось на пять с плюсом.

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Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50
09 января в 03:40
Это была красивая , волевая победа Боруссии. После двух пропущенных мячей , казалось , что разгрома не миновать, но не тут то было. Боруссия сдаваться и не собиралась. Просто играли в свое удовольствие и в итоге добились важной победы. Похоже Бавария после того , как повела два мяча, просто расслабилась, за что и поплатилась.
Боруссию с победой, борьба обостряется.
Всем здоровья.
Mangur
Mangur
09 января в 03:33
Сонласен, меньше ошибок надо делать
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