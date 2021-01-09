Флик: «„Боруссия“ безжалостно воспользовалась нашими ошибками»

Главный тренер «Баварии» прокомментировал поражение от менхенгладбахской «Боруссии» (2:3) в матче 15-го тура Бундеслиги.

«Гладбах» был очень эффективен. Они безжалостно воспользовались нашими ошибками. В течение первых 30 минут мы показывали хороший футбол, мы задавали тон игре. Исход матча решили детали, а если конкретнее, то наши ошибки: потери мяча, в обороне мы принимали не лучшие решения.

После 3:2 мы не смогли вернуться в игру так, как мы надеялись. Поражения являются частью футбола. Тем не менее, мы очень хорошо вошли в игру. Но всё же поражение стало результатом наших действий. Это неприятно, и, само собой, мы разочарованы. «Гладбах» закрывал свободные зоны, играл на контратаках. Всё это им удалось на пять с плюсом.