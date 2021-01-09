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Горецка: «„Бавария“ слишком много пропускает»

09 января 2021, 04:20
БоруссияЛоготип футбольный клуб Боруссия (Менхенгладбах)3 : 2Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)БаварияМатч завершен

Полузащитник «Баварии» Леон Горецка прокомментировал поражение от менхенгладбахской «Боруссии» (2:3) в матче 15-го тура Бундеслиги.

Вести в гостях 2:0, а затем так отдать игру, конечно, это очень неприятно. В первые 30-35 минут мы показывали лучшую игру за очень долгое время. Но мы два раза потеряли мяч в ситуациях, в которых не должны были его терять. Реакция тоже была неправильной. В итоге счёт стал 2:2. Третий гол мы пропустили из похожей ситуации. Мы три раза сами пригласили соперника, и он использовал эти шансы. Потом было непросто, ведь соперники сосредоточилась исключительно на обороне своих ворот. Во втором тайме нам в нескольких моментах не повезло. Это были индивидуальные ошибки. В данный момент мы просто слишком много пропускаем.

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ЮЗИК
ЮЗИК
09 января в 08:21
Раньше так оборона не подводила
sv_1969
sv_1969
09 января в 05:12
Это уже история
Leha-ha50
Leha-ha50
09 января в 04:37
Кто больше забил , тот и пьет шампанское.
ОПС
ОПС
09 января в 04:24
Надо больше забивать
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