Горецка: «„Бавария“ слишком много пропускает»

Полузащитник «Баварии» прокомментировал поражение от менхенгладбахской «Боруссии» (2:3) в матче 15-го тура Бундеслиги.

Вести в гостях 2:0, а затем так отдать игру, конечно, это очень неприятно. В первые 30-35 минут мы показывали лучшую игру за очень долгое время. Но мы два раза потеряли мяч в ситуациях, в которых не должны были его терять. Реакция тоже была неправильной. В итоге счёт стал 2:2. Третий гол мы пропустили из похожей ситуации. Мы три раза сами пригласили соперника, и он использовал эти шансы. Потом было непросто, ведь соперники сосредоточилась исключительно на обороне своих ворот. Во втором тайме нам в нескольких моментах не повезло. Это были индивидуальные ошибки. В данный момент мы просто слишком много пропускаем.