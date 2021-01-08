Лэмпард — о ситуации с Кепой: «Будем смотреть, как всё сложится в январе»

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08 января 2021, 23:06

Главный тренер «Челси» прокомментировал ситуацию с голкипером , который потерял место в основном составе и может покинуть клуб. Если Кепа сыграет в воскресенье против «Моркамба», это будет его 100-й матч за «Челси».