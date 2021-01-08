Лэмпард — о ситуации с Кепой: «Будем смотреть, как всё сложится в январе»

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард прокомментировал ситуацию с голкипером Кепой Аррисабалагой, который потерял место в основном составе и может покинуть клуб. Если Кепа сыграет в воскресенье против «Моркамба», это будет его 100-й матч за «Челси».
В данный момент он наш игрок, и ситуация ясна, Эду Менди пришел в команду и стал регулярным вратарем, Кепа играл в последнем матче в Лиге Чемпионов и отлично справился. Он хорошо тренируется, блестяще ведет себя в сложившейся ситуации. Он наш игрок, а дальше мы будем смотреть, как всё сложится в январе.