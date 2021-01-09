«Зенит» претендует на форварда «Фиорентины», «фиалки» хотят купить Азмуна

1610200647

09 января 2021, 16:57

«Зенит» проявляет интерес к форварду «Фиорентины» .

В нынешнем сезоне на счету Куаме 15 матчей в Серии А, 1 гол и 1 голевая передача. Контракт нападающего с клубом рассчитан до лета 2024 года. Ресурс Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 14 млн евро. Если верить слухам, то ранее на 23-летнего ивуарийца претендовал «Локомотив».

Источник утверждает, что «фиалкам» же интересен нападающий питерцев .