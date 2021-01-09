«Зенит» претендует на форварда «Фиорентины», «фиалки» хотят купить Азмуна

«Зенит» проявляет интерес к форварду «Фиорентины» Кристиану Куаме.
В нынешнем сезоне на счету Куаме 15 матчей в Серии А, 1 гол и 1 голевая передача. Контракт нападающего с клубом рассчитан до лета 2024 года. Ресурс Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 14 млн евро. Если верить слухам, то ранее на 23-летнего ивуарийца претендовал «Локомотив».
Источник утверждает, что «фиалкам» же интересен нападающий питерцев Сердар Азмун.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1226057/kuame-kristian-zenit
- Как говорил один всем известный персонаж: Я - ЧАПАЙ! А ТЫ, КТО ТАКОЙ?
Азмун - это Азмун! А вот (Кристиану Куаме), что это за хрен с бугра?
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1226057/kuame-kristian-zenit
- Как говорил один всем известный персонаж: Я - ЧАПАЙ! А ТЫ, КТО ТАКОЙ?
Азмун - это Азмун! А вот (Кристиану Куаме), что это за хрен с бугра?
Проблем не оберёшься. Скорее всего утка.
Проблем не оберёшься. Скорее всего утка.
Сомнительный трансфер...
Сомнительный трансфер...