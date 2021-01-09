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«Зенит» претендует на форварда «Фиорентины», «фиалки» хотят купить Азмуна

09 января 2021, 16:57

«Зенит» проявляет интерес к форварду «Фиорентины» Кристиану Куаме.

В нынешнем сезоне на счету Куаме 15 матчей в Серии А, 1 гол и 1 голевая передача. Контракт нападающего с клубом рассчитан до лета 2024 года. Ресурс Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 14 млн евро. Если верить слухам, то ранее на 23-летнего ивуарийца претендовал «Локомотив».

Источник утверждает, что «фиалкам» же интересен нападающий питерцев Сердар Азмун.

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Хиромант
Хиромант
10 января в 00:09
«Зенит» проявляет интерес к форварду «Фиорентины» Кристиану Куаме.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1226057/kuame-kristian-zenit

- Как говорил один всем известный персонаж: Я - ЧАПАЙ! А ТЫ, КТО ТАКОЙ?

Азмун - это Азмун! А вот (Кристиану Куаме), что это за хрен с бугра?
Честный Зритель
Честный Зритель
09 января в 20:36
хаха а ему русское гражданство дадут?)Он нам с борной самое оно будет))))))))
ЮЗИК
ЮЗИК
09 января в 20:29
Не вижу смысла менять игроков
nikoladolgov
nikoladolgov
09 января в 20:08
Куда сплавить Азмуна - главная задача Дзюбы !
старина
старина
09 января в 19:10
Кокоша больше забил
particular
particular
09 января в 18:58, ред.
Претензии со встречными хотелками могут дать хороший компромисс, а могут оказаться "пустыми хлопотами"...
alexando1974
alexando1974
09 января в 18:14
проявляет много к кому)))
Andy Rush
Andy Rush
09 января в 18:01
Не купят. Практика показывает, что не всех игроков берут.... И этого не возьмут. Очередной вброс.
Red blu
Red blu
09 января в 18:00
1 гол и 1 голевая передача. Не густо.
Насмешник
Насмешник
09 января в 17:54
опять какое-то г
cska vperiod
cska vperiod
09 января в 17:53
Азиата продадут за 10 а негра купят за 30 в стиле газпрома, денег до хрена - народу нехрена.
Valeron112
Valeron112
09 января в 17:39
Ооо математика. 1+1(статистика) =14 лямов ни о чём...Дяди , где пит-стоп? Игрушек мало (вопрос не риторический).
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
09 января в 17:31
Не верю!
волгодон 2
волгодон 2
09 января в 17:08
Хреновый бомбардир,да в придачу негрито.
Проблем не оберёшься. Скорее всего утка.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
09 января в 17:07
Чистокровный негр, да еще с такой результативностью...
Сомнительный трансфер...
RomzesRZN
RomzesRZN
09 января в 17:06
    Zenit_84
    Zenit_84
    09 января в 16:58
    Зачем такой форвард нужен в 15 играх один гол. Недофорвард
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