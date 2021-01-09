От Жиго до Влашича. 11 иностранцев, которых РПЛ может потерять в 2021 году

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09 января 2021, 12:59

Крутых футболистов больше, чем кажется.

Вратарь

Йосип Чондрич («Ротор»/Хорватия)

Почему может уйти? «Ротор» вылетит в ФНЛ , возможно, сам Йосип проиграет конкуренцию российскому голкиперу.

Бразилец Гильерме и украинец Годзюр давно обзавелись паспортами РФ . Не играют за иностранные сборные – не считаются легионерами. Так что чужим среди россиян оказывается 27-летний хорват из «Ротора». Непонятно, зачем Хацкевичу иностранный голкипер. Все просто. У «Ротора» было место для вратаря-легионера, а Довбня не тащил лучше. Но вряд ли это новый Плетикоса.

Защитники

Филип Уремович («Рубин»/Хорватия)

Почему может уйти? Прибавляет, универсален, сыграет на Евро-2020.

Еще в декабре позапрошлого года к защитнику «Рубина» присматривались в АПЛ – об этом сообщал Дуймович, что вместе с еще одним бывшим игроком, Бошняком, ведет дела Филипа. Универсальный защитник – играет у Слуцкого и справа, и в центре, добрался до сборной Хорватии, так что «Рубин» может запросить 7-10 млн евро за 23-летнего мастера успешной борьбы за мяч.

Самуэль Жиго («Спартак»/Франция)

Почему может уйти? Семейные причины, лидерские качества, самостоятельная игра в защите.

У Жиго есть сын Ноэль, которого российские инсайдеры переименовали в дочь. В любом случае маленький ребенок живет с мамой во Франции, говорят, что под Лионом. Бородатый папа скучает. Пожилые родители Самуэля тоже не в Москве живут, переживает за их здоровье. Жиго – профессионал, не уехал прошлым летом в «Лион». Но вероятность, что Самуэль отправится домой в 2021-м, очень высокая. Это одна из причин, почему «Спартак» не спешит отпускать Кутепова.

Деннис Хаджикадунич («Ростов»/Босния и Герцеговина)

Почему может уйти? «Ростову» нужны будут трансферы, чтобы выжить.

Когда молодые иностранные футболисты «Ростова» читают, что Шомуродов получает высокие оценки за матчи в «Дженоа», то и сами хотят уйти в топ-5. Особенно после вестей, что Элдором интересуется «Ювентус». Узбек является нападающим формата Мораты, может быть дублером Альваро, в роли эдакого Манджукича из прошлого, только моложе. Шведский защитник Хаджикадунич заиграл в сборной Боснии и Герцеговины – вспомнил о корнях, набирается опыта с Осипенко, но может уйти, оставив «Ростову» 3-4 млн евро за переход.

Мирослав Богосавац («Ахмат»/Сербия)

Почему может уйти? Перерастут состав «Ахмата» с Беришей, но Мирослав моложе – интерес к нему выше.

Левый бек Рамирес может уехать из «Краснодара» и России, если окажется, что хватает российских крайних защитников. Попытки наиграть такую пару вернутся, как только Петров и Смольников будут на пике формы и оба без травм. Но есть еще один интересный легионер, которого точно заметили европейские скауты. Конечно, Богосавац пока не для топ-5 футболист, но рыжему сербу всего 24 года. Уже дебютировал за сборную, а Талалаев знает, как его раскрыть. Мирослав – растущий игрок.

Полузащитники

Маттиас Норманн («Ростов»/Норвегия)

Почему может уйти? Заявил о желании, знаком скаутам из Англии, и да – «Ростову» нужны деньги.

Самый ценный игрок клуба. Его трансфер может покрыть чуть ли не весь годовой бюджет. Разумеется, Маттиас уйдет, о чем уже говорит публично, ведь не секрет, что в 24 года является футболистом для просмотра клубами АПЛ или Ла Лиги. Потянет уровень, если будет здоров, а тренер будущей команды найдет ему такие же органичные роли на поле, как это сделал Карпин. Норвежец – прекрасный мастер, но вряд ли согласится на переход в «Спартак», имея выбор за рубежом.

Вильмар Барриос («Зенит»/Колумбия)

Почему может уйти? Проявит себя на Кубке Америки, устанет от жизни в холодном климате.

Не забывайте, что летом пройдет не только Евро-2020, но и Кубок Америки, который тоже перенесли на год. Теперь это турнир, что проводится раз в четыре года. В финальной части две группы, и Колумбия в компании с Бразилией, Катаром, Венесуэлой, Эквадором и Перу. В плей-офф выйдет сразу четыре команды из шести, так что Барриос будет воевать с Хамесом и остальными напарниками за трофей. Если покажет себя и в клубе, и в сборной – перейдет в Ла Лигу или Серию А.

Алекс Крал («Спартак»/Чехия)

Почему может уйти? Изначально был настроен на переезд в АПЛ , «Спартак» рассматривал как трамплин.

Как видите, тут много участников будущих крупных турниров для сборных. Да и просто игроков, интересных тренерам национальных команд. Чешские хавбеки привлеки к себе достаточно внимания, Соучек в восьмерке претендентов на звание «Игрок месяца в АПЛ ». Но не только «Вест Хэм» может заинтересоваться хавбеком «Спартака». Крал и сам после Евро-2020, где ему играть против Англии, Хорватии и Шотландии, может уйти. Алекс в тактике Тедеско глубоко закопан, а ведь скорее бокс-ту-бокс. В Англии таких ребят любят и понимают.

Никола Влашич ( ЦСКА /Хорватия)

Почему может уйти? ЦСКА нужны будут деньги, а Влашичу – новый шанс в топ-5, пока молодой.

В Серии А или АПЛ его ждут. ЦСКА просчитался с рядом прошлогодних трансферов, а еще не получит десятков миллионов евро от УЕФА за успехи в Лиге Европы, ведь побед не было. Следовательно, лучший игрок России прошлого года по версии экспертов, журналистов и по итогам голосования РФС , настраивается на уход, чтобы стать компенсацией за клубные неудачи. Скорее всего, уедет после Евро-2020. У Николы есть шанс успешно сыграть в основе Хорватии, ведь Ковачич нестабилен.

Нападающие

Сердар Азмун («Зенит»/Иран)

Почему может уйти? Настраивается на трансфер больше года, игрок настроения – если заставить остаться, перестанет играть.

Необязательно «Лацио», необязательно «Наполи», необязательно «Боруссия» Д. Но если в 26 лет иранец не мечтает о топ-5, то это плохо и для «Зенита» — значит, игрок без амбиций, а такие не помогут в Лиге чемпионов. На уровне РПЛ Сердар даже в ленивом состоянии этого сезона забивает много. Интерес к нему постоянен, но сам футболист явно в фазе Витселя в Санкт-Петербурге – скучающий сильный легионер. Лучше взять за продажу контракта иранца 25-30 млн евро, чем передержать и дождаться апатии на поле с голевой засухой.

Адольфо Гайч ( ЦСКА /Аргентина)

Почему может уйти? Не стал напарником для Чалова, не забивает, теряет в стоимости без успешной игровой практики.