20 млн евро за «мушкетёра». «Зенит» нашёл замену для Дриусси и Азмуна

1610132477

08 января 2021, 22:01

Но молодого парня будет сложно убедить.

Боярский в ожидании кадровой трагедии

Известный фанат «Зенита» заявил, что для него уход Азмуна станет трагедией, ведь Сердар за короткое время стал «родным и петербургским». Но без сантиментов есть всего два пути развития событий, а третий неинтересен самому футболисту, поэтому точно не сработает.

Первый – Азмуна удерживают, деградирует до такого уровня, что не тянет игру за основу «Зенита» и оказывается в аренде в «Сочи». Второй — Сердар будет набирать дальше, а результатом станет уход в топ-5. В отличие от напарника по атаке, ему 1 января исполнилось всего 26 лет.

А третий путь нереальный – Азмун остается и годами выкладывается в футболке «Зенита». Но этот футболист никогда не играл стабильно, когда ему надоедало на одном месте. Умные менеджеры всегда будут голосовать за современную продажу, чтобы не наступило обрушение трансферной стоимости.

Ведь был вариант с «Наполи», а теперь появилась «Боруссия» Д. Не забывайте, что немцы планируют три продажи в атаке в ближайшие годы – Рейна, Холанд и Санчо, а также ищут нового главного тренера. Этот наставник может перейти на «4-4-2», и тогда Эрлингу нужен напарник. И аналитики «шмелей» в курсе, что Азмун умеет играть в дуэте.

Пепе активно рекламируют для Европы

По Дриусси ничего нового – аргентинец хочет играть в центре атаки, что с Азмуном на поле сделать невозможно. Тогда нужно искать ему новую команду, подписывать другого легионера, тоже в атаку, но с возможностью сыграть на фланге. И на горизонте появился яркий Пепе.

Не тот, что знаменитый бразильско-португальский защитник Кеплер Лаверан из «Реала», а теперь из «Порту». Не тот Пепе, что из «Арсенала» за 80 млн евро – ивуарийца зовут Николя. И центральный защитник Пепе из «Олимпиакоса» — не тот, кто нужен чемпионам РПЛ .

Речь о Пепе из Бразилии, где 23-летний вингер выступает за свой второй клуб в жизни – «Гремио». Контракт с «Мушкетерами» (знаем, кому понравится прозвище клуба из Порту-Алегри) у него до 31 декабря 2024 года. Так что скромная оценочная трансферная стоимость в 9 млн евро – с потолка. Парень из олимпийской сборной стоит больше.

Но Пепе явно хотят отдать вслед за Эвертоном. Героя Кубка Америки 2019 года в составе «селесао» передали в «Бенфику» в августе. Бывший напарник цели «Зенита» играет в основе «орлов», есть 3 гола и 3 ассиста. Пепе хотят перевести в «Порту», но требуют много денег. Для рекламы игрока выдумывали интерес «Реала», а теперь вспомнили о чемпионе России, и этот вариант реальнее.

Мода на аргентинцев в «Зените» прошла

Новое – хорошо забытое старое, поэтому возвращается ставка на бразильцев. Ришарлисон был бы подходящим кандидатом, но стоимость кусается, а перевести «Эвертону» деньги за Азмуна не получится – иранец еще в составе Семака. Тут ведь отчасти игра на опережение, в которой селекционеры «Зенита» обычно не сильны.

Например, Ивановича заменил не юный гениальный хорват, о котором мало кто слышал, а победитель Лиги чемпионов Ловрен. Но важно, чтобы сделки за 10-20 млн евро работали. Так что лавочку времен Манчини с аргентинцами стоит окончательно закрыть, а к Малкому и Дугласу Сантосу могут взять третьего бразильца. Но только если легионер освободит для этого место.

Гарай, Паредес, Дриусси, Маммана, Ригони и Краневиттер составляли аргентинскую колонию в «Зените», но среди всех один Эсекьель заиграл в основе. Но его жене Тамаре наскучило в Санкт-Петербурге – вернулись в Испанию. Паредес тоже быстро убежал, хотя бы деньги по себе оставил. А Дриусси вовремя не отпустили и прогадали.

Контракт у аргентинского форварда до июня 2021 года, имеет право вести переговоры с другими клубами, и если просто досидит в команде до лета – а ему выгодно, можно играть время от времени, получая зарплату, то уедет бесплатно. Большой прокол менеджеров «Зенита», купили за 8 млн евро человека, которого на пике могли продать за 20, а не получат ничего.

Пепе – крепыш, немного похожий на Жулиано

А еще на старшего Азара, Жадсона и Шакири, смотря какие фазы игры рассматривать. Но для понимания, с кем имеют дело, таких аналогий достаточно. Вингер является нетипичным бразильским футболистом, и это хорошо. Низенький, крепкий. Падает и поднимается, цепляется за мяч.

Скорее сходство с игроками сборной Чили, чем с Неймаром. Неплохо для силовой РПЛ , где часто ведут борьбу. Также хорошо, что функции плеймейкера Пепе сочетает с желанием забить самостоятельно. Он правша с креном на левый фланг. Сыграет и под нападающими, и правее, и левее. Речь о перспективном футболисте, что соединит три роли — Жулиано, Данни и Азмуна.

Даже если Пепе откажется ехать в Россию, на что пару дней намекают португальцы, игрока именно его типажа будет интересно поискать. Есть понимание футбола, открывания за спину, меняется позициями с напарниками, резкий, техничный. Заработает пенальти, убежит или сделает все сам. Продуктивный игрок, 8 голов и 4 ассиста в 23 матчах Серии А.

А факт, что Пепе подрезает мяч над вратарями парашютом, что многие форварды сейчас боятся делать – это отсылка к смелым 90-м в Серии А, говорит об уверенности. Техника удара у него такая, как у многих ребят его роста и веса, но американская, узнаваемая. Пепе – хороший футболист, который необязательно стоит 20 млн евро, но если «Зенит» хочет, кто ж ему запретит столько потратить?

«Реал» маленькому Азару из «Гремио» не светит, «Порту» — реальный вариант, чтобы прийти за 12 млн евро, а уйти за 50. Но все-таки бразильские «Мушкетеры» могут согласиться, что лучше сейчас взять деньги «Зенита», чем верить в удачную адаптацию вингера в Португалии в ожидании процента от перепродажи. Пепе не чистый форвард, не стоит его так описывать, зато здесь явно прямая замена Дриусси слева.

Бразилец – молодой и многогранный. Если получится оформить трансфер, то в РПЛ станет одним талантом больше. Кстати, и Влашича по манере работы в глубине поля немножко напоминает. Тут связываются три нити в одну. Азмун хочет в топ-5, Дриусси – в центр атаки за пределами «Зенита», а Семаку нужно усиление для РПЛ и Лиги чемпионов, и за Николой заглядывали, но «армеец» отказался.

Пепе тоже не давал согласия. Но можно работать с «Гремио» и агентом, ведь важный аргумент на столе таких переговоров – деньги. «Зенит» якобы дает 20 млн евро, а «Порту» — 15-17 млн. Понятно, какое предложение сильнее заинтересовало «Гремио». Особенно если петербуржцы готовы оставить футболиста в Бразилии до лета.