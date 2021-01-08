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Карпин против перехода Кокорина в «Ростов» из-за Мамаева и стратегии клуба

08 января 2021, 16:09

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин не заинтересован в подписании в клуб нападающего «Спартака» Александра Кокорина.

По информации источника, Карпин выступает против этого перехода, так как переживает, что Павел Мамаев и Кокорин, сойдясь вместе в одной команде, навредят друг другу.

Отмечается, что 29-летний форвард не совсем вписывается в новую модель клуба — брать дешевых молодых легионеров, доводить их до более высокого уровня и потом выгодно продавать.

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Все комментарии
112910415
112910415
24 января в 17:46
Карпин однозначно прав
ЮГ РОССИИ
ЮГ РОССИИ
09 января в 10:46, ред.
Карпин любит независимость,ему оно надо чтобы звонил Ротенберг и говорил кого ставить в основной состав.
memphis
memphis
09 января в 07:25
А ведь можно снять ремейк 12 стульев с Кокориным и Мамаевым в ролях Кисы и Остапа
memphis
memphis
09 января в 07:23, ред.
За Пака переживает
УЕСКА
УЕСКА ответ Stalker-ato (раскрыть)
09 января в 02:15
Фергюсон что то не смог Бекхэма на место поставить и МЮ пришлось продать его.
Павел Якунин
Павел Якунин
09 января в 01:16, ред.
Как показала практика, если Мамаев и Кокорин сходятся, то они обычно вредят не друг другу, а какому-то третьему лицу... и туловищу и... по чему там еще Паку попало?
Ice van Reed
Ice van Reed
08 января в 23:48, ред.
Отсекаем верхний абзац(бред), второй Л -Логика, а если в статье есть логига как фантазии псевдо инсайдеров пересекаются с Логикой, Ростов помнит, и Кокошу встречали бы у Платова отнюдь не с радостью, ибо, тот кто глумился над нашими пацанами не достоин играть за этот герб! ИЛИ грош цена чести!!! А то, что кент Мамая, это вопрос 25-й
Сики Туранчокс
Сики Туранчокс
08 января в 23:39
Кокорин переписанный, ему уже 31.
Vik_ont25
Vik_ont25 ответ Stalker-ato (раскрыть)
08 января в 23:13
Я с Вами абсолютно согласен, но, сравнивать Карпина с Лобановским...
Kuvkil
Kuvkil
08 января в 22:28
Ну хоть один клуб пытается заработать, причем успехи тоже придут.
протон1
протон1
08 января в 21:30
шомородова так же продали. у них футбол это бизнес. а народ болелы это акция для продажи . это ничего. пустое место.
Leha-ha50
Leha-ha50
08 января в 21:18
Валеру можно понять. А то встретятся "два одиночества и разведут у дороги костер". Так же Кокорин толи заиграет , толи нет, а аппетит у Саши как у молодого "кабанчика".
Валера себе не враг.
Kosmos58
Kosmos58 ответ MaxRnD (раскрыть)
08 января в 20:53
... и вам всего футбольного!.
Санчо Панса
Санчо Панса
08 января в 20:38
Да, со всех точек зрения Александр не подходит ростовчанам! А от Мамаева ему вообще стоит держаться подальше)
Ravshan878
Ravshan878 ответ berda2003 (раскрыть)
08 января в 20:22
А что с Шомуродовым? Что то не так?
MaxRnD
MaxRnD ответ Kosmos58 (комментарий удален) (раскрыть)
08 января в 19:51, ред.
Зачем думать тем, во что можно просто есть ...
zooveterinar
zooveterinar ответ ЮГ РОССИИ (комментарий удален) (раскрыть)
08 января в 19:51
    Ministri Krasnodar
    Ministri Krasnodar ответ zooveterinar (раскрыть)
    08 января в 19:44
    Город воинской славы )
    MaxRnD
    MaxRnD
    08 января в 19:35
    Зачем в клубе самовлюблённый симулянт ?
    Сп62
    Сп62
    08 января в 19:10
    Мамаев это отмазка. Просто Валере Кокорин сегодня не нужен. Прямо сказать не захотел.
    holms918
    holms918
    08 января в 18:49
    Они больше не могут вместе, это судьба.
    Владимир 77
    Владимир 77
    08 января в 18:42
    Пудель боиться получить табуретом
    ЮЗИК
    ЮЗИК
    08 января в 18:09
    Валера знает что делает
    zooveterinar
    zooveterinar ответ Брулин (раскрыть)
    08 января в 18:04
    Однозначно!!!!! Унас тут своих хватает, сполна!!!
    zooveterinar
    zooveterinar
    08 января в 18:02
    Зачем он в ростове нужен!!!!! Топтать наш славный город герой, своими кривыми ногами!!!! И денег у нас столько нету!!!!
    zooveterinar
    zooveterinar ответ ABir (раскрыть)
    08 января в 18:00
    ОПГ скорее !!!
    Stalker-ato
    Stalker-ato ответ Vik_ont25 (раскрыть)
    08 января в 17:57
    Что я слабо представляю,что бы Валерий Васильевич Лобановский или сэр Алекс Фергюсен или какой Феликс Магат или Найджел Пирсон(который из хроника Варди сделал очень хорошего форварда) отказался от усиления только потому,что может быть гемморой в не поля в виде нарушения режима.Во первых контракт был бы составлен так.что за нарушения режима играл бы игрок бесплатно,во вторых это такие тренеры,что они любого игрока на место поставят и заставят играть.
    Красно-белый 1987
    Красно-белый 1987
    08 января в 17:57
    Надо сначала подождать выйдет ли играть Кокорин против зенита в товарняке на сборах?😆
    berda2003
    berda2003
    08 января в 17:42
    один раз получилось с шомуродовым, и то еле сбагрили - и сразу стратегия клуба!.. прямо, великие воспитатели молодых дешёвых легионеров. А не проще сказать: "Мы нищеброды, денег нет, вот и собираем по странам СНГ, что продают..."
    cska vperiod
    cska vperiod
    08 января в 17:38
    Если Ростов возьмёт кокошу то может есть смысл и губошлёпа взять, как никак свой.
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