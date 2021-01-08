Карпин против перехода Кокорина в «Ростов» из-за Мамаева и стратегии клуба

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин не заинтересован в подписании в клуб нападающего «Спартака» Александра Кокорина.
По информации источника, Карпин выступает против этого перехода, так как переживает, что Павел Мамаев и Кокорин, сойдясь вместе в одной команде, навредят друг другу.
Отмечается, что 29-летний форвард не совсем вписывается в новую модель клуба — брать дешевых молодых легионеров, доводить их до более высокого уровня и потом выгодно продавать.
Валера себе не враг.
Валера себе не враг.