Карпин против перехода Кокорина в «Ростов» из-за Мамаева и стратегии клуба

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08 января 2021, 16:09

Главный тренер «Ростова» не заинтересован в подписании в клуб нападающего «Спартака» .

По информации источника, Карпин выступает против этого перехода, так как переживает, что и Кокорин, сойдясь вместе в одной команде, навредят друг другу.

Отмечается, что 29-летний форвард не совсем вписывается в новую модель клуба — брать дешевых молодых легионеров, доводить их до более высокого уровня и потом выгодно продавать.