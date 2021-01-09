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Первушин: «Пока из „Тамбова“ ушли только Грицаенко и Костюков»

09 января 2021, 01:34

Главный тренер «Тамбова» Сергей Первушин рассказал о текущей ситуации в команде. Напомним, из-за тяжёлого финансового положения клуб может сняться с чемпионата России.

«Тамбов» точно едет на сбор. Пока только это, больше ничего сказать не могу.

Задолженности? Ну, всё в процессе, сейчас праздничные дни, всё приостановилось. Возможно, 15-го января что-то решится.

Многие уходят из клуба? Пока это только слухи. Пока официально ушли только Грицаенко и Костюков. Остальные пока официально в клубе.

С Гурамом Тетрашвили пришли к обоюдному решению ещё до Нового Года. Лёша Рыбин собирается в «Кубань», но это всё пока в подвешенном состоянии.

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Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
09 января в 01:36
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