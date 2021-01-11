Зейтулаев: «Гасперини хочет, чтобы Миранчук вышел на новый уровень»

Бывший полузащитник «Ювентуса» и сборной Узбекистана Ильяс Зейтулаев поделился мнением о положении полузащитника в «Аталанте».

Его брали, когда у Иличича была депрессия и будущее словенца находилось под вопросом. Предполагаю, в Миранчуке видели замену Иличичу, но тот теперь восстановился и хорошо смотрится.

Думаю, Миранчук не может набрать ту форму, которую тебе дают игры по 90 минут, а из-за этого теряется уверенность в себе. При этом я видел матчи Алексея и могу сказать, что «Аталанта» в принципе не может себе позволить взять слабого футболиста. Раз Гасперини пригласил Алексея, то у него еще будет шанс себя показать. А пока нужно бороться за место в составе с удвоенной силой.

В игре с «Беневенто» был такой эпизод: Иличич забил, а потом подбежал к Гасперини, тот что-то сказал футболисту на ухо и по-отечески постучал по плечу.

У них доверие как у отца к сыну. Игроки это чувствуют — потом берут инициативу на себя, не боятся совершать ошибки. Сейчас это чувствует Иличич, как раньше чувствовали Гомес и Малиновский.

Может, на данный момент такого отношению к Миранчуку нет. И здесь, конечно, важны психологические качества человека, но, надеюсь, Алексей сможет преодолеть этот барьер.

Хорошо знаю Гасперини как тренера, потому что работал под его началом пять сезонов. У него есть отличительная черта — он порой ломает, провоцирует тебя, при этом желая вытащить из тебя что-то лучшее.

«Аталанта» наверняка многое ожидает от Миранчука, а действия Гасперини — это призыв к самому игроку: «Нужно выходить на новый уровень». И это нормально для команды, находящейся на высоких позициях в Серии А, а также играющей в Лиге чемпионов. Надеюсь, Алексей сможет понять этот нюанс и будет зубами вырывать свой шанс.

Но футбол такая штука — иногда у тебя получается, а иногда нет. Если не получится, думаю, Алексей сможет заиграть в любом другом клубе.