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Зейтулаев: «Гасперини хочет, чтобы Миранчук вышел на новый уровень»

11 января 2021, 11:52

Бывший полузащитник «Ювентуса» и сборной Узбекистана Ильяс Зейтулаев поделился мнением о положении полузащитника Алексея Миранчука в «Аталанте».

Его брали, когда у Иличича была депрессия и будущее словенца находилось под вопросом. Предполагаю, в Миранчуке видели замену Иличичу, но тот теперь восстановился и хорошо смотрится.

Думаю, Миранчук не может набрать ту форму, которую тебе дают игры по 90 минут, а из-за этого теряется уверенность в себе. При этом я видел матчи Алексея и могу сказать, что «Аталанта» в принципе не может себе позволить взять слабого футболиста. Раз Гасперини пригласил Алексея, то у него еще будет шанс себя показать. А пока нужно бороться за место в составе с удвоенной силой.

В игре с «Беневенто» был такой эпизод: Иличич забил, а потом подбежал к Гасперини, тот что-то сказал футболисту на ухо и по-отечески постучал по плечу.

У них доверие как у отца к сыну. Игроки это чувствуют — потом берут инициативу на себя, не боятся совершать ошибки. Сейчас это чувствует Иличич, как раньше чувствовали Гомес и Малиновский.

Может, на данный момент такого отношению к Миранчуку нет. И здесь, конечно, важны психологические качества человека, но, надеюсь, Алексей сможет преодолеть этот барьер.

Хорошо знаю Гасперини как тренера, потому что работал под его началом пять сезонов. У него есть отличительная черта — он порой ломает, провоцирует тебя, при этом желая вытащить из тебя что-то лучшее.

«Аталанта» наверняка многое ожидает от Миранчука, а действия Гасперини — это призыв к самому игроку: «Нужно выходить на новый уровень». И это нормально для команды, находящейся на высоких позициях в Серии А, а также играющей в Лиге чемпионов. Надеюсь, Алексей сможет понять этот нюанс и будет зубами вырывать свой шанс.

Но футбол такая штука — иногда у тебя получается, а иногда нет. Если не получится, думаю, Алексей сможет заиграть в любом другом клубе.

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Ravshan878
Ravshan878
11 января в 14:54
Ильяс Салам. Давненько не слышно.Время придёт он найдёт гнездо на поле. )))
Q-J-G
Q-J-G
11 января в 12:27, ред.
«Гасперини хочет, чтобы Миранчук вышел на новый уровень»
...Его брали, когда у Иличича была депрессия...
...Думаю, Миранчук не может набрать ту форму, которую тебе дают игры по 90 минут...
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1226322/miranchuk-aleksey-atalanta

Как может игрок выйти на новый уровень, когда ему не дают играть???
Обычно Гасперини выпускает его на поле в конце матча на 15 мин, когда итоговый результат матча уже известен...

Судя по тому, как развиваются события в Аталанте, как относится Гасперини к Иличу и Миранчуку, то вскоре у Алексея будет депрессия...

И как возможно набрать ту форму, о которой идёт речь, не играя за команду, когда решается судьба матча, а играя тогда, когда уже известно, кто выиграл, кто проиграл, и игроки команды попросту доигрывают очередной матч, когда выпустили на поле Алексея...

А вот и ответ, почему так, и дело здесь не в том, в какой форме Миранчук, а дело совсем в другом:
...В игре с «Беневенто» был такой эпизод: Иличич забил, а потом подбежал к Гасперини, тот что-то сказал футболисту на ухо и по-отечески постучал по плечу.
У них доверие как у отца к сыну...!!!

И какие шансы у А.Миранчука при этом??? Гасперини даже не дает шанс проявить себя хотя бы в одном матче, так как, не даёт ему достаточно игрового времени для этого, как будто боится, чтобы Алексей не показал и доказал, что он ничуть не хуже того же Иличича.

Вспомните, как дебютировал Алексей за Аталанту в ЛЧ, в Серии А, кто и когда так феерично дебютировал из игроков, играя в топ чемпионате?!

Не может ничего доказать Алексей, если гл.тренер не хочет, чтобы он это доказал, имея в команде, играющего "сына".....
sv_1969
sv_1969
11 января в 12:20
Надеюсь что Леша переборет в себе рпловское начало!Иначе зачем было уезжать!!!
Leha-ha50
Leha-ha50
11 января в 12:08
Пока положение Алексея в команде большого оптимизма не вызывает. Очень мало времени парень получает. Видно пока его кондиции не удовлетворяют тренера в полной мере. Если в РПЛ где то можно и в пол ноги сыграть, то в Аталанте этот номер не проходит. Сможет ли Алексей набрать кондиции соответствующие тренерским требованиям - пока неясно. Ждем прорыва от Алексея. Все только от него зависит. Тренер себе не враг и он будет выпускать на поле тех , кто лучше готов.
Всем здоровья.
shlomo
shlomo
11 января в 12:06
Миранчук уехал из РПЛ.....Но РПЛ пока не уехала из Миранчука....к сожалению (будем надеяться точ это временное явление) Алексей выгрызет пусть пока не место в стартовом составе Аталанты ( потратившей на него 15 миллионов евро, что немалые для этого клуба деньги), но приличный кусок игрового времени, и начнёт приносить клубу из Бергамо реальную помощь....Миранчук вышел из кокона нашей лиги, вещи в себе со всеми ее лимитами и завышенными зарплатами......очень хочется надеяться, что опыт правильной конкуренции накопится, и в следующем сезоне Алексей выстрелит.....вот только хотелось бы, чтобы еще до того не кончилось терпение у Аталанты и Гасперини, и бергамаски не перепродали его, допустим, за двадцать миллионов евро обратно в Россию....тогда это будет самое банальное окончание всей этой истории..... и ничего грустнее, честно говоря, не могу себе представить.....
ДСА
ДСА
11 января в 11:58
Он бы сначала на свой уровень бы вышел...
drug01
drug01
11 января в 11:54
Смело только вперёд
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