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Зейтулаев: «Может быть, Маццарри недооценивает российские клубы»

11 января 2021, 11:16

Бывший полузащитник «Ювентуса» и сборной Узбекистана Ильяс Зейтулаев рассказал о том, что мог бы дать «Спартаку» Вальтер Маццарри. Зейтулаев играл под руководством итальянского специалиста в «Реджине».

Его командам всегда очень трудно забить. Маццарри ставит на хорошую командную организацию — когда каждый футболист знает, что делает при обороне, а в нападении оставляет много пространства для фантазии самих игроков.

Если бы у Маццарри имелось сочетание хороших футболистов как атаки, так и обороны, думаю, он смог бы что-то построить в «Спартаке».

Почему он не решился поехать в Россию? Может быть, Маццарри недооценивает российские клубы или просто не знает историю «Спартака». Возможно, Маццарри кто-то больше хотел из Серии А. Другое предположение — он опасается, что в России уйдет с радаров европейских клубов.

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Все комментарии
STVA 1
STVA 1 ответ Федор Паршунин (раскрыть)
11 января в 13:24
Пока будет лимит и гос деньги в клубах, у нас успехи в еврокубках будут стремиться к нулю!
Федор Паршунин
Федор Паршунин
11 января в 12:18
Интерес к российским клубам у иноземных тренеров скорее всего прямо пропорционален успехам и удачным играм вышеназванных клубов в еврокубках. Успехи в РПЛ могут произвести впечатление только на мушкетера и сопереживающих болельщиков и не особо интересны иностранным футбольным аналитикам. Поэтому единственная возможность быть заметным из стана РПЛ - сыграть хорошо в Европе, а с нашими доморощенными кадрами и легионерами увлеченными погоней за длинным халявным долларом это пока маловероятно. И поэтому едут к нам только за деньгами, а чтобы быть на виду надо потренировать в более весомых первенствах.
cska vperiod
cska vperiod
11 января в 11:35
И этот про историю, дух и кружева спартака.
shlomo
shlomo
11 января в 11:24, ред.
Ну это уже даже не смешно...селекция красно белых пребывает в шоке....список на тренерское кресло начинает увеличиваться уже в геометрической прогрессии (уже предлагают "специалисты" из...)...... и надо же было предложить одного из самых провальный тренеров....да он о России максимум знает, что медведи с балалайкой по Красной площади гуляют.....
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
11 января в 11:20
Удачи ему!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
11 января в 11:16
Меня это радует...
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