Зейтулаев: «Может быть, Маццарри недооценивает российские клубы»

Бывший полузащитник «Ювентуса» и сборной Узбекистана Ильяс Зейтулаев рассказал о том, что мог бы дать «Спартаку» . Зейтулаев играл под руководством итальянского специалиста в «Реджине».

Его командам всегда очень трудно забить. Маццарри ставит на хорошую командную организацию — когда каждый футболист знает, что делает при обороне, а в нападении оставляет много пространства для фантазии самих игроков.

Если бы у Маццарри имелось сочетание хороших футболистов как атаки, так и обороны, думаю, он смог бы что-то построить в «Спартаке».

Почему он не решился поехать в Россию? Может быть, Маццарри недооценивает российские клубы или просто не знает историю «Спартака». Возможно, Маццарри кто-то больше хотел из Серии А. Другое предположение — он опасается, что в России уйдет с радаров европейских клубов.