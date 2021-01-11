Зейтулаев: «Интерес „Ювентуса“ — это заслуга Шомуродова»

Бывший футболист «Ювентуса» и сборной Узбекистана Ильяс Зейтулаев поделился мнением о возможном переходе форварда «Дженоа» в туринский клуб.

Очень обрадовался [этой новости], потому что это важно для Узбекистана. Не каждый день появляются новости, что нашими футболистами интересуются топовые мировые клубы.

Представляю, насколько тяжело моему земляку, да и вообще иностранному футболисту, приехать в чемпионат Италии, а тем более закрепиться в нем.

Желаю Элдору, несмотря на любые трудности, проявлять себя на каждой тренировке и в каждой игре. Слава богу, ему сейчас это удается — по последним играм он очень прилично выглядит: набрал хорошую физическую и психологическую форму, о нем положительно отзываются.

Я не эксперт и не инсайдер, но по своему опыту могу сказать, что в жизни бывает всё. Полагаю, раз вышла наружу информация о «Ювентусе», то какой-то интерес действительно проявлен был, ведь известно, что команда ищет замену Морате.

Элдор — очень талантливый футболист, и если продолжит показывать такой же уровень, как теперь, то у него есть все шансы на это.

Сейчас важно закрепиться в «Дженоа», продолжать демонстрировать хороший футбол — и дай бог, появятся варианты с «Лацио», «Миланом», «Интером» или «Ювентусом».

Моё личное мнение — это прежде всего заслуга Элдора, что им интересуются гранды. У тебя могут быть самые лучшие агенты, но если ты не умеешь играть в футбол, это тебе не поможет — агенты не выйдут вместо тебя на поле.