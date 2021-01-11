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Зейтулаев: «Интерес „Ювентуса“ — это заслуга Шомуродова»

11 января 2021, 10:14

Бывший футболист «Ювентуса» и сборной Узбекистана Ильяс Зейтулаев поделился мнением о возможном переходе форварда «Дженоа» Элдора Шомуродова в туринский клуб.

Очень обрадовался [этой новости], потому что это важно для Узбекистана. Не каждый день появляются новости, что нашими футболистами интересуются топовые мировые клубы.

Представляю, насколько тяжело моему земляку, да и вообще иностранному футболисту, приехать в чемпионат Италии, а тем более закрепиться в нем.

Желаю Элдору, несмотря на любые трудности, проявлять себя на каждой тренировке и в каждой игре. Слава богу, ему сейчас это удается — по последним играм он очень прилично выглядит: набрал хорошую физическую и психологическую форму, о нем положительно отзываются.

Я не эксперт и не инсайдер, но по своему опыту могу сказать, что в жизни бывает всё. Полагаю, раз вышла наружу информация о «Ювентусе», то какой-то интерес действительно проявлен был, ведь известно, что команда ищет замену Морате.

Элдор — очень талантливый футболист, и если продолжит показывать такой же уровень, как теперь, то у него есть все шансы на это.

Сейчас важно закрепиться в «Дженоа», продолжать демонстрировать хороший футбол — и дай бог, появятся варианты с «Лацио», «Миланом», «Интером» или «Ювентусом».

Моё личное мнение — это прежде всего заслуга Элдора, что им интересуются гранды. У тебя могут быть самые лучшие агенты, но если ты не умеешь играть в футбол, это тебе не поможет — агенты не выйдут вместо тебя на поле.

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Все комментарии
Федор Паршунин
Федор Паршунин
11 января в 11:02
Всегда радуют успехи футболистов, поигравших в РПЛ, и потом становящихся заметными в крупных чемпионатах, особенно если они с постсоветского пространства. Но все-таки в данный момент Элдору лучше закрепится и играть в "Дженоа", потому что в случае варианта спонтанного перехода в "Ювентус", "Интер" или "Милан" он может не выиграть конкуренцию и перестать выходить на поле. А в его возрасте для прогресса необходимо постоянно быть в составе.
MaxRnD
MaxRnD
11 января в 10:59, ред.
Есть смысл об этом рассуждать по факту, а не на уровне слухов
ДАША Д
ДАША Д
11 января в 10:58
Это правильная работа агента - подогревать интерес, даже если его нет.
mihaluch
mihaluch
11 января в 10:54
Играй в Дженоа пока играется.
shlomo
shlomo
11 января в 10:22
Пусть сидит на попе ровно...
cska vperiod
cska vperiod
11 января в 10:22
У парня большое будущее.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
11 января в 10:18
Прорвало "наших" в Ювентус...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
11 января в 10:18
Да не купит его Юве!
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