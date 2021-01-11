Алаба — о будущем: «Меня волнует лишь ещё один успешный сезон с „Баварией“»

Защитник «Баварии» высказался о том, влияет ли на его игру неопределенность касательно будущего. Контракт игрока с мюнхенским клубом истекает этим летом.

Нет, абсолютно нет. Я не считаю, что у меня все складывается плохо в этом сезоне. Я не менял свой стиль игры, если сравнивать с прошлым годом.

Я уже много раз касался этого: все, что действительно имеет значение для меня, – еще один успешный сезон с «Баварией».