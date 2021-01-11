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Алаба — о будущем: «Меня волнует лишь ещё один успешный сезон с „Баварией“»

11 января 2021, 00:30

Защитник «Баварии» Давид Алаба высказался о том, влияет ли на его игру неопределенность касательно будущего. Контракт игрока с мюнхенским клубом истекает этим летом.

Нет, абсолютно нет. Я не считаю, что у меня все складывается плохо в этом сезоне. Я не менял свой стиль игры, если сравнивать с прошлым годом.

Я уже много раз касался этого: все, что действительно имеет значение для меня, – еще один успешный сезон с «Баварией».

По информации СМИ, Алаба с большой долей вероятности станет игроком «Реала».

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Все комментарии
mihaluch
mihaluch
11 января в 07:53
Один успешный сезон и всё.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
11 января в 07:51
Не нравится ему там!
drug01
drug01
11 января в 07:34
Планы пока не ясны....
ЮЗИК
ЮЗИК
11 января в 07:33
Давид просто профессионал
Али Самаркандский
Али Самаркандский
11 января в 05:51
Естественно. Бавария на ходу. Будут победы, будут кубки
beefs
beefs
11 января в 04:50
Есть над чем подумать...
ДСА
ДСА
11 января в 04:48
Пока он волен выбирать куда пойти.
cska vperiod
cska vperiod
11 января в 04:16
Давид всегда говорит как настоящий патриот клуба.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
11 января в 01:57
Слишком он самоуверен.
dimagas2
dimagas2
11 января в 01:11
Просто джурные слова,а о контратке с новым клубом либо уже договрился,либо вопрос времени.
Cat01
Cat01
11 января в 01:03
Будем смотреть что будет дальше
Федор Паршунин
Федор Паршунин
11 января в 00:35
Видимо желанный контракт никто не предложил - и патриотические чувства проснулись вновь.
STVA 1
STVA 1
11 января в 00:34
Хорошо если так
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