Каскарино: «Виллиан похож на молодого парня, он выглядит очень нервным»

Бывший футболист «Челси» Тони Каскарино поделился мнением о выступлениях Виллиана в составе «Арсенала».
Он играет слишком плохо для футболиста с его достижениями. У него много опыта игры на высоком уровне, много наград. Но он похож на молодого парня, который только пришёл в команду и выглядит очень нервным.
В нынешнем сезоне Виллиан принял участие в 17 матчах «Арсенала» во всех турнирах, отметившись тремя результативными передачами. Ранее появились слухи о том, что в лондонском клубе недовольны игрой бразильца.