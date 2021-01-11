ГлавнаяНовости

Каскарино: «Виллиан похож на молодого парня, он выглядит очень нервным»

11 января 2021, 11:33

Бывший футболист «Челси» Тони Каскарино поделился мнением о выступлениях Виллиана в составе «Арсенала».

Он играет слишком плохо для футболиста с его достижениями. У него много опыта игры на высоком уровне, много наград. Но он похож на молодого парня, который только пришёл в команду и выглядит очень нервным.

В нынешнем сезоне Виллиан принял участие в 17 матчах «Арсенала» во всех турнирах, отметившись тремя результативными передачами. Ранее появились слухи о том, что в лондонском клубе недовольны игрой бразильца.

Все новости
Тренер «Аякса»: «„Спартак“? Промес хочет играть за нас. Мы им довольны»
Вчера, 23:44 Комментарии3
«Великий футболист впишется в любую команду». Почеттино — о Месси
Вчера, 22:45 Комментарии13
Скаут из Серии А: «В РПЛ есть 3-4 игрока, которыми интересуются в Италии»
Вчера, 20:17 Комментарии16
Оскар: «Я бы хотел вернуться в „Челси“»
Вчера, 16:14 Комментарии5
Пранделли: «Посмотрим, какие качества Кокорин сможет добавить команде»
Вчера, 14:37 Комментарии14
Куман: «Де Йонг улучшил свою игру после перехода в „Барселону“»
Вчера, 13:38 Комментарии2
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
11 января в 13:01
Адаптация проходит очень плохо.
David Young
David Young ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
11 января в 12:29
И то и другое, скорее всего.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
11 января в 12:21
Может у него спад,или проблемы какие?
A.S.A
A.S.A
11 января в 11:45
1 гол и 3 голевые в 17 матчах...на него возлагали большие надежды, брали как игрока основы, ну или для усиления игры после выхода на замену, но Виллиан не оправдал надежд....после резвого старта (игра в первом туре против Фулхэма гол и голевой пас) Вилли совсем не впечатляет...да и в старте выходит последнее время только в ЛЕ или в Кубковых матчах...
cska vperiod
cska vperiod
11 января в 11:38
Виллиану уже 32 года и поэтому нервничает, что не всё получается как в 22.
shlomo
shlomo
11 января в 11:38
ну все охаял так охаял...
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100