Каскарино: «Виллиан похож на молодого парня, он выглядит очень нервным»

Бывший футболист «Челси» поделился мнением о выступлениях Виллиана в составе «Арсенала».

Он играет слишком плохо для футболиста с его достижениями. У него много опыта игры на высоком уровне, много наград. Но он похож на молодого парня, который только пришёл в команду и выглядит очень нервным.