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Кулусевски: «Надеюсь, Златан вернётся в сборную Швеции. Давай, Ибра!»

11 января 2021, 10:00

Полузащитник «Ювентуса» Деян Кулусевски призвал форварда «Милана» Златана Ибрагимовича возобновить карьеру в сборной Швеции.

Мы пишем друг другу. Он кумир для меня, так как вряд ли кто-то в мире может делать то, что делает он. Когда он хорошо обо мне отзывается, это заставляет меня работать еще усерднее на тренировках на следующий день, потому что я горжусь этим.

Я действительно надеюсь, что он вернется в сборную Швеции на Евро-2020. Это было бы замечательно для меня и всей Швеции. Давай, Ибра!

Напомним, что Ибрагимович объявил о завершении карьеры в национальной сборной 22 июня 2016 года. На счету Златана 62 гола в 116 матчах в составе сборной Швеции.

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Ozabot
Ozabot
11 января в 17:44
Хитер Кулусевски. Хочет, чтобы Ибра был занят со сборной и забыл про «Милан» )))
Анатолий Калашников
Анатолий Калашников
11 января в 15:14
Албанец надеется что цыганский босниец вернётся в сборную Швеции.
Фрунзик Мкртчян
Фрунзик Мкртчян
11 января в 13:57
Ему уже нечего доказывать. Но опыт молодым может передать.
karnager
karnager
11 января в 13:06
В Швеции может вполне в 40 лет на воротах постоять
Брулин
Брулин
11 января в 12:20
Его время в сборной Швеции ушло. Уже давно. Итог его карьеры в сборной известен. Не выиграно ничего существенного. При этом, за все это время сборная Швеции не то что ничего не выиграла, но даже близко не смогла достичь уровня игры национальной команды образца 1994 (бронза ЧМ).
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ЮЗИК
ЮЗИК
11 января в 11:58
Ибра там конечно бы пригодился
nikoladolgov
nikoladolgov
11 января в 11:19
Если Ибра за Миланв чемпионате Италии банки кладет регулярно, то в сборной Швеции он будет лучшим !
R0100V
R0100V
11 января в 10:56
С крылатой фразой из терминатора
sir_Alex
sir_Alex
11 января в 10:28
Давай, Ибра!
Я на стреме
Я на стреме
11 января в 10:16, ред.
балканские викинги сбившись в банду могут быть опасны для Римских колоний
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
11 января в 10:09
Хочется чтоб вернулся!
VeniaminS
VeniaminS
11 января в 10:05
Это точно.Красава!!!
STVA 1
STVA 1
11 января в 10:02
А ведь может вернуться!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
11 января в 10:01
Да в лёгкую!
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