Кулусевски: «Надеюсь, Златан вернётся в сборную Швеции. Давай, Ибра!»

Полузащитник «Ювентуса» призвал форварда «Милана» возобновить карьеру в сборной Швеции.

Мы пишем друг другу. Он кумир для меня, так как вряд ли кто-то в мире может делать то, что делает он. Когда он хорошо обо мне отзывается, это заставляет меня работать еще усерднее на тренировках на следующий день, потому что я горжусь этим.

Я действительно надеюсь, что он вернется в сборную Швеции на Евро-2020. Это было бы замечательно для меня и всей Швеции. Давай, Ибра!