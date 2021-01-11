Кулусевски: «Надеюсь, Златан вернётся в сборную Швеции. Давай, Ибра!»

Полузащитник «Ювентуса» Деян Кулусевски призвал форварда «Милана» Златана Ибрагимовича возобновить карьеру в сборной Швеции.
Мы пишем друг другу. Он кумир для меня, так как вряд ли кто-то в мире может делать то, что делает он. Когда он хорошо обо мне отзывается, это заставляет меня работать еще усерднее на тренировках на следующий день, потому что я горжусь этим.
Я действительно надеюсь, что он вернется в сборную Швеции на Евро-2020. Это было бы замечательно для меня и всей Швеции. Давай, Ибра!
Напомним, что Ибрагимович объявил о завершении карьеры в национальной сборной 22 июня 2016 года. На счету Златана 62 гола в 116 матчах в составе сборной Швеции.
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