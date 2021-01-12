Кечинов: «„Спартаку“ нужно подписать плеймейкера и двух защитников»

Бывший игрок «Спартака» Валерий Кечинов поделился мнением о том, на какие позиции следует искать новичков московскому клубу.

Мне кажется, «красно-белым» сейчас не хватает игрока, обладающего последним предголевым пасом. Такого, каким был Егор Титов, позже — Алекс. Таких игроков немного. Зелимхан Бакаев, когда он был в хорошей форме, в принципе с этой работой справлялся. Но сейчас его всё больше используют в качестве крайнего полузащитника, а не как плеймейкера.

Думаю, нужен и хороший центральный защитник. На тот случай, если что-то произойдёт с Джикией и Жиго. Тогда замена для команды будет безболезненна. Сейчас же равноценной замены этим двум футболистам я не вижу. Наверное, нужен крайний защитник, правый. Слева сейчас Айртон стал неплохо справляться, и объём работы он выполняет очень приличный, а вот справа в обороне, мне кажется, проблемы у «Спартака» имеются. И на этой позиции нужен такой футболист, который и к атакам подключался бы.