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Кечинов: «„Спартаку“ нужно подписать плеймейкера и двух защитников»

12 января 2021, 03:56

Бывший игрок «Спартака» Валерий Кечинов поделился мнением о том, на какие позиции следует искать новичков московскому клубу.

Мне кажется, «красно-белым» сейчас не хватает игрока, обладающего последним предголевым пасом. Такого, каким был Егор Титов, позже — Алекс. Таких игроков немного. Зелимхан Бакаев, когда он был в хорошей форме, в принципе с этой работой справлялся. Но сейчас его всё больше используют в качестве крайнего полузащитника, а не как плеймейкера.

Думаю, нужен и хороший центральный защитник. На тот случай, если что-то произойдёт с Джикией и Жиго. Тогда замена для команды будет безболезненна. Сейчас же равноценной замены этим двум футболистам я не вижу. Наверное, нужен крайний защитник, правый. Слева сейчас Айртон стал неплохо справляться, и объём работы он выполняет очень приличный, а вот справа в обороне, мне кажется, проблемы у «Спартака» имеются. И на этой позиции нужен такой футболист, который и к атакам подключался бы.

В ближайшее время состав «Спартака» должен пополнить центральный полузащитник ПСВ Йоррит Хендрикс.

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sv_1969
sv_1969
12 января в 06:10
Все всё знают!
ДСА
ДСА
12 января в 06:06
Где денег на все взять?
Mangur
Mangur
12 января в 04:16
Кечинов профессионал. Ему виднее
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