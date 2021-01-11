Чанов: «Кажется, Акинфеев и сам не знал об уходе Овчинникова и Онопко»

Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов высказался об уходе из московского клуба и , работавших помощниками главного тренера «армейцев» Виктора Ганчаренко.

Для меня уход Овчинникова и Онопко стал неожиданностью. Казалось, что этого не будет, а оно случилось. Мы с Игорем Акинфеевым встречались 28 декабря, а на следующий день объявили, что контракты тренеров продлены не будут. Мне кажется, Игорь и сам об этом не знал.

Это мнение руководства. У работодателей всегда своё видение ситуации. Меня, например, убрали из-за возраста. Это жизнь тренера. Надо быть готовым ко всему.