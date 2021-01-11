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Чанов: «Кажется, Акинфеев и сам не знал об уходе Овчинникова и Онопко»

11 января 2021, 21:17

Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов высказался об уходе из московского клуба Сергея Овчинникова и Виктора Онопко, работавших помощниками главного тренера «армейцев» Виктора Ганчаренко.

Для меня уход Овчинникова и Онопко стал неожиданностью. Казалось, что этого не будет, а оно случилось. Мы с Игорем Акинфеевым встречались 28 декабря, а на следующий день объявили, что контракты тренеров продлены не будут. Мне кажется, Игорь и сам об этом не знал.

Это мнение руководства. У работодателей всегда своё видение ситуации. Меня, например, убрали из-за возраста. Это жизнь тренера. Надо быть готовым ко всему.

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112910415
112910415
21 января в 23:56
это жизнь, так и бывает обычно
SHMEL
SHMEL ответ STVA 1 (раскрыть)
12 января в 08:00
😂 ну так то ж про КБ...
ABir
ABir
12 января в 00:35
Рано или поздно это должно было произойти
Tostao
Tostao
11 января в 22:59
Если ради Ганчаренко - непонятно, он сам на волоске висит. Странно.
STVA 1
STVA 1 ответ SHMEL (раскрыть)
11 января в 22:24
Да ладно! Если это было что-то про КБ и не так бы обсасывали)))
SHMEL
SHMEL
11 января в 22:20
Мне кажется пора перестать обсасывать эту тему, решение принято и отвечать за него тем, кто его принимал, а не нам.
ЛЬВОВ НА МЯСО
ЛЬВОВ НА МЯСО ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
11 января в 22:16, ред.
Далеко ходить не буду, но об увольнении Газизова, еще ДО его увольнения, уже весь Соккер знал!)
P.S. Там еще и Варламова сегодня отправили, который почти 20 лет в ЦСКА! Вот тебе и "мы своих не бросаем"!
mihaluch
mihaluch
11 января в 22:04
Уволили и не каких гвоздей.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
11 января в 21:51
А разве бывает, чтобы увольнение кого то из руководства согласовывали с работниками.? Федун у кого спрашивал разрешения или согласования, когда увольнял Аленичева,Кареру, Кононова? Более давние случаи не вспоминаю. А когда увольнял Газизова сообщил сначала Джикии ? Не слышал об этом. Когда в Динамо увольняли Новикова у Шунина спросили? Что за рассуждения. Акинфеев, как и все узнал об уходе Овчинникова и Онопки , как и все другие, после того как они ушли. о чем речь?
drug01
drug01
11 января в 21:45
Решение приняли и всё..
Союзник противников
Союзник противников
11 января в 21:32
Гинер уже не управляет клубом.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
11 января в 21:30
Такие вопросы решает руководство клуба кулуарно, без лишних обсуждений и это норма жизни. Жизнь покажет правильно принято решение или нет.
mangox22
mangox22
11 января в 21:26
Прокатили Игоря.. пора ставить ультиматум картофельному выскочке.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
11 января в 21:22
Уж за Босса он должен был сам приказ подписать...
STVA 1
STVA 1
11 января в 21:19
Ну а кто спрашивал его)
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