Орлов: «Веселят фото в купальниках жён игроков. Хотят снова замуж выйти?»

Комментатор Геннадий Орлов высказался о публичной жизни российских футболистов.
Наши футболисты не только фотографии с зарубежных курортов показывают. А их машины? Отношусь к этому плохо. Это говорит о плохом воспитании этих людей. Они инфантильны, не понимают, к чему приводят их поступки.
Особенно веселят фотографии в купальниках жен футболистов. Они что, хотят по новой замуж выйти, что ли? Для чего они себя так рекламируют?
Смотрю, как все бросаются на Мальдивы. А это же реакклиматизация, перелеты. Надо будет после этого отдыха восстанавливаться на первом сборе.
Есть же специальные санатории, думайте о здоровье, о мышцах.
Также недавно Орлов высказался о целесообразности трансфера Малкома в «Зенит».
П.С. Орлову давно пора на пенсию, тем более, что девушки в купальниках у него ничего не вызывают кроме веселья. Да и как бы это личная жизнь людей, что хотят, то и фотографируют, а потом показывают. Ты же можешь не смотреть, Гена, они же не на твоей странице это выкладывают)
П.С. Орлову давно пора на пенсию, тем более, что девушки в купальниках у него ничего не вызывают кроме веселья. Да и как бы это личная жизнь людей, что хотят, то и фотографируют, а потом показывают. Ты же можешь не смотреть, Гена, они же не на твоей странице это выкладывают)