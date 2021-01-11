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Орлов: «Веселят фото в купальниках жён игроков. Хотят снова замуж выйти?»

11 января 2021, 20:17

Комментатор Геннадий Орлов высказался о публичной жизни российских футболистов.

Наши футболисты не только фотографии с зарубежных курортов показывают. А их машины? Отношусь к этому плохо. Это говорит о плохом воспитании этих людей. Они инфантильны, не понимают, к чему приводят их поступки.

Особенно веселят фотографии в купальниках жен футболистов. Они что, хотят по новой замуж выйти, что ли? Для чего они себя так рекламируют?

Смотрю, как все бросаются на Мальдивы. А это же реакклиматизация, перелеты. Надо будет после этого отдыха восстанавливаться на первом сборе.

Есть же специальные санатории, думайте о здоровье, о мышцах.

Также недавно Орлов высказался о целесообразности трансфера Малкома в «Зенит».

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Все комментарии
112910415
112910415
21 января в 23:59
да пускай себе ...
УрсХох
УрсХох
12 января в 00:25
Его маразм дошел до такой степени,что он даже
не задался вопросом: - А моё ли это собачье дело?
Jeck Denielse
Jeck Denielse
12 января в 00:23, ред.
Каждому своё...

Игроки в европах соревнуются на поле...

Наши же "ЗМСы"...продвинутастью выбранного для отпуска курорта...крутизной автомобиля...и неотразимостью второй половины...

Отсюда наверное и произошёл отдельный подвид "Homo sapiens" - жёны игроков РПЛ времён лимита на легионеров....)))
batman555
batman555
11 января в 23:17
Генадий Батькович-одна просьба!!! Не повторяй ошибок Дзюбы,старый
batman555
batman555
11 января в 23:16
Гена! Геееена..! Кали-юга! учи матчасть старый
Vasya Oblomov
Vasya Oblomov ответ Q-J-G (раскрыть)
11 января в 22:30
Но как же вы без Дзюбы ..в такой новости)
Q-J-G
Q-J-G ответ Vasya Oblomov (раскрыть)
11 января в 22:21
Про Дзюбу в купальнике ещё не было, но может ещё будет, от Дзюбы возможно, что угодно ожидать) Это же Дзюба.
Qatar Airways
Qatar Airways
11 января в 22:10
Геннадий Сергеевич, а публично называть Семака, провалившем полностью еврокампанию, лучшим тренером России, способным засверкать и в сильных мировых клубах, - смех не вызывает?
П.С. Орлову давно пора на пенсию, тем более, что девушки в купальниках у него ничего не вызывают кроме веселья. Да и как бы это личная жизнь людей, что хотят, то и фотографируют, а потом показывают. Ты же можешь не смотреть, Гена, они же не на твоей странице это выкладывают)
Аксинья
Аксинья ответ Еноты за Арсенал (раскрыть)
11 января в 21:46
Он больше любил с Дунькой Кулаковой переплетать и не ноги а руки ))
Союзник противников
Союзник противников
11 января в 21:34
Богатые тоже плачут.От жира.А утконосам положено демонстрировать свои прелести,ибо жизнь коротка,а мужиков много.
Vasya Oblomov
Vasya Oblomov
11 января в 21:21
Про Дзюбу уже было ?)
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
11 января в 21:10
Бабы есть бабы. Фотки в купальнике и без выставляют не только жёны футболистов.
Причём независимо от фигуры или красоты...
Loko57
Loko57
11 января в 21:09
Ну уж Орлову не стоит обсуждать одежду жен футболистов, тем более с такими намеками. Можно подумать что для замужества необходимо дефиле в купальниках.
mihaluch
mihaluch
11 января в 21:03
Ещё успеют поменять жён.
Я на стреме
Я на стреме ответ Еноты за Арсенал (раскрыть)
11 января в 21:02
Горилле в момент перевозбуждения в принципе всё равно кто там под руку попался.
Азмун, Орлов, Губерниев, одушевлённый или неодушевлённый предмет, всё сойдёт
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал ответ Я на стреме (раскрыть)
11 января в 20:53
Артем никогда и не был за жен в принципе) В основном предпочитал с Орзул ноги переплетать, пока Азмун его не совратил.
Иван Тасминский
Иван Тасминский ответ memphis (раскрыть)
11 января в 20:52
Ему фотки Азмуна хватит
alexgurzan
alexgurzan ответ Сантус (раскрыть)
11 января в 20:44
Смотря чем заниматься не этом поле)
ЮЗИК
ЮЗИК
11 января в 20:43
Вот чем Гена занимается в свободное время
Я на стреме
Я на стреме
11 января в 20:39
после того как Артём поднял планку, жёны в купальниках действительно смотрятся смешно
Сантус
Сантус
11 января в 20:38
Смех смехом,но барышни порядком под....(ладно)надоели.Я понимаю им чем то нужно заниматься и тратить бабло благоверных.Посмотришь на внешне замухрышканого футболёра и полутораметровые ноги и пухлые губы рядом и задаешься вопрсом-а села бы она с ним на одном поле рядом если бы не их бабки?)
Dr. Vaseline
Dr. Vaseline
11 января в 20:38
Гена требует без купальников фото я так понимаю
Faustello
Faustello
11 января в 20:35, ред.
Дед Геннадий шалун!)))
memphis
memphis
11 января в 20:33
Дзюба потом насмотрится на фотки чужих жен и Зенит не выиграет ни одного матча ЛЧ...
Федор Паршунин
Федор Паршунин
11 января в 20:29
Ну слава богу хоть жены футболистов старичка Геннадия позабавили. Наверно только их и рассматривал, охальник. А в спецсанатории наши баловни судьбы не ездят, не по ранжиру им, да и времена не те.
cska vperiod
cska vperiod
11 января в 20:29
Маразматик. Гену в детстве неудачно уронили.
STVA 1
STVA 1
11 января в 20:28
Дедуля на фотки смотрит!И на кой ему это))
Сантус
Сантус
11 января в 20:27
Даже знаю что ему ответят инстаграмщицы-ОК бумер...))
Q-J-G
Q-J-G
11 января в 20:26
Наверное им нравится, что их жён в мини-бикини пристально рассматривают миллионы мужчин. Какие мужчины, такие жёны...
За адекватность
За адекватность
11 января в 20:23
А женам фотографии с пляжей Мальдивских островов в шубах и шапках ушанках в инстаграм нужно выкладывать?
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