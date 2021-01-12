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Быстров: «Миладинович столько напривозил, что лучше ему не менять паспорт»

12 января 2021, 03:13

Экс-полузащитник сборной России Владимир Быстров прокомментировал намерение сербского защитника «Сочи» Ивана Миладиновича выступать за российскую национальную команду.

У него нет шансов в сборной России. Он столько мячей напривозил в нашем чемпионате, так что лучше ему не менять паспорт и оставаться при своём гражданстве. Он пять-шесть нелепых пенальти привёз.

У нас страна большая, и мы должны делать акцент на своих футболистах. Просто надо больше времени уделять академиям и развитию футбола, чтобы появлялись свои Месси и Роналду. Естественно, Фернандес и Гильерме — сильные футболисты. Если они решили получить российский паспорт и сильнее своих конкурентов из русских футболистов, соответственно, они и должны играть за сборную.

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Все комментарии
Futurista
Futurista
12 января в 08:49
Але, это Володька! Вы там тренируетесь или паспорта меняете?...
Федор Паршунин
Федор Паршунин
12 января в 08:25
Миладиновича можно понять - пробиться в сборную Сербии у него шансов нет, а в сборную, которая была безжалостно уничтожена земляками с неприличным счетом - здесь с российскими самородками можно побороться за место в составе.
ЮЗИК
ЮЗИК
12 января в 07:39
У нас своих таких хватает
STVA 1
STVA 1
12 января в 05:05
И без Миладиновича переживём
ДАША Д
ДАША Д
12 января в 04:41
Может уже с Черчесовым договорился?
Против ЦСКА
Против ЦСКА
12 января в 03:44
Но уже считает себя звездой.
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