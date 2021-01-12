Быстров: «Миладинович столько напривозил, что лучше ему не менять паспорт»

Экс-полузащитник сборной России прокомментировал намерение сербского защитника «Сочи» выступать за российскую национальную команду.

У него нет шансов в сборной России. Он столько мячей напривозил в нашем чемпионате, так что лучше ему не менять паспорт и оставаться при своём гражданстве. Он пять-шесть нелепых пенальти привёз.

У нас страна большая, и мы должны делать акцент на своих футболистах. Просто надо больше времени уделять академиям и развитию футбола, чтобы появлялись свои Месси и Роналду. Естественно, Фернандес и Гильерме — сильные футболисты. Если они решили получить российский паспорт и сильнее своих конкурентов из русских футболистов, соответственно, они и должны играть за сборную.