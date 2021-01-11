Миладинович сможет принять футбольное гражданство РФ не раньше 2023 года

Спортивный юрист Сергей Шаронов высказался о получении российского гражданства сербским защитником «Сочи» .

То, что Миладинович получит российский паспорт в 2021 году, это хорошо. Но принять российское футбольное гражданство он сможет только после того, как проживет не менее 5 лет на территории РФ . Пока он в нашей стране с лета 2018 года, то есть всего 2,5 года. Полагаю, что других оснований (футболист рожден на территории РФ или рождены его родители/бабушки/дедушки) у него нет, хотя точно такие данные мне неизвестны.

В матчах официального соревнования любого уровня за сборную Сербии он не выступал. Поэтому никаких препятствий, кроме срока проживания, для смены/приобретения нового футбольного гражданства у него нет.