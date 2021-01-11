ГлавнаяНовости

Миладинович сможет принять футбольное гражданство РФ не раньше 2023 года

11 января 2021, 19:29

Спортивный юрист Сергей Шаронов высказался о получении российского гражданства сербским защитником «Сочи» Иваном Миладиновичем.

То, что Миладинович получит российский паспорт в 2021 году, это хорошо. Но принять российское футбольное гражданство он сможет только после того, как проживет не менее 5 лет на территории РФ. Пока он в нашей стране с лета 2018 года, то есть всего 2,5 года. Полагаю, что других оснований (футболист рожден на территории РФ или рождены его родители/бабушки/дедушки) у него нет, хотя точно такие данные мне неизвестны.

В матчах официального соревнования любого уровня за сборную Сербии он не выступал. Поэтому никаких препятствий, кроме срока проживания, для смены/приобретения нового футбольного гражданства у него нет.

Все новости
Шалимов — о Кокорине в «Фиорентине»: «Любой бы поехал на его месте»
Вчера, 21:34 Комментарии8
Ещенко: «Кокорин — молодец. Правильно, что шутит на пресс-конференции»
Вчера, 20:52 Комментарии6
Тренер «Сочи»: «Надеемся, что Кокорин включит на максимум свой характер»
Вчера, 20:36 Комментарии2
Аванесян: «Я приехал на сбор ЦСКА с целью закрепиться в первой команде»
Вчера, 20:29 Комментарии10
Нобоа: «Кокорин может показать топ-футбол в „Фиорентине“»
Вчера, 20:01 Комментарии7
Кудряшов: «Борис Ротенберг глубоко погружен в дела „Сочи“»
Вчера, 19:48 Комментарии4
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
11 января в 21:55
Подождёт,куда спешить!
Cat01
Cat01
11 января в 20:35
Время есть будем ждать
Аксинья
Аксинья
11 января в 20:33
Нужно чтобы Ротенберг его усыновил и делов-то ))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
11 января в 20:15
Сборная становится всё сильнее. Сарказм, если что...
За адекватность
За адекватность
11 января в 20:15
Получение Миладиновичем гражданства прямо таки вопрос жизни и смерти для сборной России. Бедные СМИ хоть из чего-то пытаются что-то раздуть. Как-то мирно праздники прошли, никто не отличился из футбольного бомонда.
25процентный клоун
25процентный клоун
11 января в 19:55, ред.
Оно нам не нужно, фернандеша хватило, хорватов затащил
Сантус
Сантус
11 января в 19:52, ред.
Ну что за юридический фашизм!!!Лишать человека мечты!!!Рушить планы.Где гуманизм?)Где человеколюбие?Парня Иваном зовут,чем не корни?)
ДСА
ДСА
11 января в 19:52
Ещё один натурал нашелся.
Q-J-G
Q-J-G ответ shlomo (раскрыть)
11 января в 19:36
Поподробней, пожалуйста, об обратной стороне медали)
shlomo
shlomo
11 января в 19:33
Ну вот....в принципе и не против, но с одной стороны, НО...есть и обратная сторона у медали
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100