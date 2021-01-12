Быстров: «Нужен ли Тедеско Роша? Тедеско вообще „Спартак“ не нужен»

Экс-полузащитник «Спартака» поделился мнением о хавбеке ПСВ , который вскоре должен присоединиться к московскому клубу, и прокомментировал возвращение в стан «красно-белых» нападающего . Бывший футболист также выразил удивление тем, что наставник «Спартака» продолжает руководить командой, несмотря на то, что ранее заявил о нежелании продлевать контракт с «красно-белыми».

Тут главный вопрос — кто подыскал этого игрока. Если опять Зарема его где-то увидела, и он ей понравился… На самом деле, странная ситуация, нового главного тренера мы не знаем, а новички в команду приходят. Непонятно, под кого. Может, Россия станет новым вызовом для Хендрикса, он будет себя проявлять в новом клубе, биться за «Спартак» и приносить ему пользу. Но я о нём ничего не знаю. Иностранные футболисты «Спартака» не оправдывают надежд, которые на них возлагались.

Агент футболиста молодец — пристроил его. Отправил в аренду в Бразилию, на пляжике немножко почеканить мяч, отдохнуть. Нужен этот Роша или нет, всё станет понятно лишь после назначения нового тренера.

Нужен ли Тедеско Роша? Тедеско вообще «Спартак» не нужен. Тут всё понятно, человек заявил, что он уходит, о каком «Спартаке» тут с ним можно говорить вообще? Команда едет на сборы с тренером, который сказал, что уйдёт через три месяца. Естественно, игроки не будут биться за место сейчас.