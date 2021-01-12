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Быстров: «Нужен ли Тедеско Роша? Тедеско вообще „Спартак“ не нужен»

12 января 2021, 02:14

Экс-полузащитник «Спартака» Владимир Быстров поделился мнением о хавбеке ПСВ Йоррите Хендриксе, который вскоре должен присоединиться к московскому клубу, и прокомментировал возвращение в стан «красно-белых» нападающего Педро Роши. Бывший футболист также выразил удивление тем, что наставник «Спартака» Доменико Тедеско продолжает руководить командой, несмотря на то, что ранее заявил о нежелании продлевать контракт с «красно-белыми».

Тут главный вопрос — кто подыскал этого игрока. Если опять Зарема его где-то увидела, и он ей понравился… На самом деле, странная ситуация, нового главного тренера мы не знаем, а новички в команду приходят. Непонятно, под кого. Может, Россия станет новым вызовом для Хендрикса, он будет себя проявлять в новом клубе, биться за «Спартак» и приносить ему пользу. Но я о нём ничего не знаю. Иностранные футболисты «Спартака» не оправдывают надежд, которые на них возлагались.

Агент футболиста молодец — пристроил его. Отправил в аренду в Бразилию, на пляжике немножко почеканить мяч, отдохнуть. Нужен этот Роша или нет, всё станет понятно лишь после назначения нового тренера.

Нужен ли Тедеско Роша? Тедеско вообще «Спартак» не нужен. Тут всё понятно, человек заявил, что он уходит, о каком «Спартаке» тут с ним можно говорить вообще? Команда едет на сборы с тренером, который сказал, что уйдёт через три месяца. Естественно, игроки не будут биться за место сейчас.

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Все комментарии
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
12 января в 12:32
Хендрикс не помешает . Стоит копейки , опыта уж побольше будет ,чем у того же Крала или Умярова или Урунова ! Ещё бы Тиля вернуть .
Jeck Denielse
Jeck Denielse
12 января в 09:17, ред.
Быстров негативит...
Тедеско хороший парень...
При нём все счастливы...и Тиль в Германии...и Сашка на Мальдивах...и старик Мозес...и Мирзов в Химках...и бывший нап Крыльев Соболев...и отдыхающий 3-й год Роша...и не всем знакомый даже в ПСВ Йоррит Хендрикс....и центрфорвард Кутепов...и свободный Газизов...и Ребров с Ещёнко...и члены КДК...и работники чебуречной около Открытии Арены....

Тедеско - правильный чел...непродление контракта с ним будет непростительной ошибкой....
vm777
vm777
12 января в 09:17
володька, в отличие от тебя Тедеско не бежит как крыса в самый ответственный момент, а предупреждает заранее о своем уходе. И свое он отработает до лета как профессионал.
stavr74
stavr74
12 января в 08:51
    Faustello
    Faustello
    12 января в 07:43, ред.
    Тедеска, это Володька, ты там вообще тренируешься?
    Володька, это Тедеска, да:
    mihaluch
    mihaluch
    12 января в 07:08
    Команда до сих пор не может определится.
    cska vperiod
    cska vperiod
    12 января в 06:48
    Со слов быстрого спартак никому не нужен.
    ABir
    ABir
    12 января в 05:55
    Быстров обо всех привык судить по себе
    Октябрь 1917
    Октябрь 1917
    12 января в 03:46
    "Спартак" и Федуну не очень нужен. Но кто бы его знал без клуба.
    Василий 50
    Василий 50
    12 января в 03:45
    Это уж точно.
    Vasya Oblomov
    Vasya Oblomov
    12 января в 03:22
    Тедеску нужна сцена
    Gahi
    Gahi
    12 января в 02:32
    Только тренер знает что ему нужно от команды.
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