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Тихонов: «Не знаю о договорённости Маевского, Шомко и Щёткина с „Ротором“»

11 января 2021, 19:45

Главный тренер «Астаны» Андрей Тихонов прокомментировал информацию о трансфере игроков команды Ивана Маевского и Дмитрия Шомко в «Ротор». Также клуб ведет переговоры и с Алексеем Щёткиным.

У всех трех футболистов закончились контракты, они свободные агенты и могут спокойно перейти куда хотят. Я лично не слышал об их договоренности с «Ротором», но, повторюсь, они могут перейти в любой клуб этой зимой.

Пока не знаем, как именно будем ротировать состав с учетом ухода этих игроков, так как сборы еще не начались. Когда начнутся, там и будет видно.

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Все комментарии
Y . N . W. A.
Y . N . W. A. ответ alexgurzan (раскрыть)
11 января в 23:08
Вы проводите общую чистку, или по чьей-то наводке удалили аккаунт? Очень уж странно все это выглядит. Вы можете объясниться?
Y . N . W. A.
Y . N . W. A. ответ alexgurzan (раскрыть)
11 января в 23:01
Почему сейчас? Если и были нарушения, то очень давно.
alexgurzan
alexgurzan ответ Y . N . W. A. (раскрыть)
11 января в 23:00
Добрый вечер.
Аккаунт забанен из-за большого количества нарушений.
Самое время начать с чистого листа.
Y . N . W. A.
Y . N . W. A.
11 января в 22:54
Здравтсвуйте. Объясните по какой причине удалили НАВСЕГДА мой аккаунт ЮHBА??? Удивительная беспечность. Я никого не оскорблял, и вообще в последнее время не оставлял комментариев. За последний месяц один коммент - о Холланде, 2 дня назад. Сегодня захожу- бан навсегда. За что?????
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
11 января в 21:56
Утка очередная!
drug01
drug01
11 января в 20:37
Сами примут решение
mihaluch
mihaluch
11 января в 20:03
Выдумывают всё эти журналюги.
Эдип на Ганимеде
Эдип на Ганимеде
11 января в 19:51
О, сразу видно выходца из того самого чемпионата. "Не знаю, куда они пойдут")))) Все эти Семак, Ганчаренко, Тихонов такие смишные)))
КЭТиК
КЭТиК
11 января в 19:47
Скупили всех на корню.
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