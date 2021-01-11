Тихонов: «Не знаю о договорённости Маевского, Шомко и Щёткина с „Ротором“»

Главный тренер «Астаны» прокомментировал информацию о трансфере игроков команды и в «Ротор». Также клуб ведет переговоры и с .

У всех трех футболистов закончились контракты, они свободные агенты и могут спокойно перейти куда хотят. Я лично не слышал об их договоренности с «Ротором», но, повторюсь, они могут перейти в любой клуб этой зимой.

Пока не знаем, как именно будем ротировать состав с учетом ухода этих игроков, так как сборы еще не начались. Когда начнутся, там и будет видно.