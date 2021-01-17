Тьяго: «„Ливерпулю“ нужно делать гораздо больше, чтобы быть на вершине АПЛ»

Полузащитник «Ливерпуля» Тьяго Алькантара поделился мыслями после ничьей с «Манчестер Юнайтед» (0:0) в матче 19-го тура АПЛ.
Без победы мы никогда не будем удовлетворены. Мы провели великолепный первый тайм, второй тайм был 50 на 50.
В каком–то смысле мы довольны своей игрой, как мы играли в некоторые отрезки. Но нам нужно сделать гораздо больше, чтобы быть на вершине Лиги.
Опять же проблема в Ливерпуле в меньшей степени в центре поля - если атакующая тройка не в форме, то голов забивать почти не кому. Потому Тьяго прав, или Ливеру пора перестраивать игру (чтобы и хавы могли оказаться на позиции форвардов) или нужно покупать еще одного игрока для подмены в атаке (без Жоты у Ливера... беда), ну либо пора будить тройку зазвездившихся игроков атаки которые считаются незаменимыми... =)
Опять же проблема в Ливерпуле в меньшей степени в центре поля - если атакующая тройка не в форме, то голов забивать почти не кому. Потому Тьяго прав, или Ливеру пора перестраивать игру (чтобы и хавы могли оказаться на позиции форвардов) или нужно покупать еще одного игрока для подмены в атаке (без Жоты у Ливера... беда), ну либо пора будить тройку зазвездившихся игроков атаки которые считаются незаменимыми... =)