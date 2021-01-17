Тьяго: «„Ливерпулю“ нужно делать гораздо больше, чтобы быть на вершине АПЛ»

Полузащитник «Ливерпуля» поделился мыслями после ничьей с «Манчестер Юнайтед» (0:0) в матче 19-го тура АПЛ .

Без победы мы никогда не будем удовлетворены. Мы провели великолепный первый тайм, второй тайм был 50 на 50.

В каком–то смысле мы довольны своей игрой, как мы играли в некоторые отрезки. Но нам нужно сделать гораздо больше, чтобы быть на вершине Лиги.