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Тьяго: «„Ливерпулю“ нужно делать гораздо больше, чтобы быть на вершине АПЛ»

17 января 2021, 23:25
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль0 : 0Логотип футбольный клуб Манчестер ЮнайтедМанчестер ЮнайтедМатч завершен

Полузащитник «Ливерпуля» Тьяго Алькантара поделился мыслями после ничьей с «Манчестер Юнайтед» (0:0) в матче 19-го тура АПЛ.

Без победы мы никогда не будем удовлетворены. Мы провели великолепный первый тайм, второй тайм был 50 на 50.

В каком–то смысле мы довольны своей игрой, как мы играли в некоторые отрезки. Но нам нужно сделать гораздо больше, чтобы быть на вершине Лиги.

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Все комментарии
112910415
112910415
25 января в 18:23
не лучший сезон
cska vperiod
cska vperiod
18 января в 06:56
    ЮЗИК
    ЮЗИК
    18 января в 06:19
    Мало стали забивать
    ДСА
    ДСА
    18 января в 05:31, ред.
    Пока МЮ может порадоваться.
    mihaluch
    mihaluch
    18 января в 05:29
    Нужны голы чтобы быть на вершине.
    Василий 50
    Василий 50
    18 января в 02:53
    Тебе играть надо, а не болтать.
    shlifen
    shlifen
    17 января в 23:54, ред.
    Тьяго старался и вот он кстати очень не плохо смотрелся, разок отлично пробил и хорошо двигал мяч. Если бы Клопп еще и решил сыграть "вторым номером" то на пространстве, его умение отдать длинный и точный пас было бы очень кстати... Но вышло, как вышло... Но ведь и МЮ - "не мальчики для битья" =)
    Опять же проблема в Ливерпуле в меньшей степени в центре поля - если атакующая тройка не в форме, то голов забивать почти не кому. Потому Тьяго прав, или Ливеру пора перестраивать игру (чтобы и хавы могли оказаться на позиции форвардов) или нужно покупать еще одного игрока для подмены в атаке (без Жоты у Ливера... беда), ну либо пора будить тройку зазвездившихся игроков атаки которые считаются незаменимыми... =)
    Cat01
    Cat01
    17 января в 23:33
    Будут голы будут победы
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    17 января в 23:26
    Ливеру нужно забивать
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