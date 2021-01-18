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Невилл: «Шансы „Манчестер Юнайтед“ на чемпионство будут зависеть от Погба»

18 января 2021, 11:31

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл считает, что у «красных дьяволов» не так много шансов выиграть титул АПЛ в нынешнем сезоне.

Я думаю, что шансы «Манчестер Юнайтед» выиграть чемпионат невелики. «Ливерпуль» и «Манчестер Сити» по-прежнему остаются двумя лучшими командами в этой лиге.

Но тот небольшой шанс, который у них есть, будет зависеть Погба. В ближайшие несколько месяцев он должен показать то, на что он способен.

У него есть уверенность в собственных силах. Он думает, что должен играть в больших матчах и выигрывать титулы. Он считает себя лучшим, а это много значит, когда ты хочешь побеждать.

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Все комментарии
Graceful 713
Graceful 713
18 января в 22:48
Кто нибудь отберите у этого неадеквата микрофон. Такие 56ьные вещи говорит
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
18 января в 17:03
Скорее от формы Сити.
dimagas2
dimagas2
18 января в 13:50
Скорее от продажи Погбуна)))
Октябрь 1917
Октябрь 1917
18 января в 13:49
А при чем тут Погба?
Richard von Rammstein
Richard von Rammstein
18 января в 13:41
МЮ даже в тройке не будет по итогам сезона
Pervomaez
Pervomaez
18 января в 13:33
100%е если продадут это бревно и купят нормального игрока
Leha-ha50
Leha-ha50
18 января в 13:13
Один в поле не воин. Шансы невелики у МЮ. Все же есть клубы посильнее . Максимум для МЮ - это попадание в четверку. Игра МЮ пока далека от чемпионской, нападение не впечатляет, да и средняя линия во главе с Погба очень нестабильна. Так что надеяться можно конечно, но это при условии , что МС, Ливерпуль сильно сдадут, что маловероятно.
Генадий Павлович
Генадий Павлович
18 января в 13:00
Все относительно
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
18 января в 12:39
Согласен что МС скорее фаворит за чемпионство нежели МЮ, а шансы МЮ зависят не только от Погба, который сейчас в отличной форме и Бруно, но от игроков атаки, Марсьяля и Рэшфорда, которые пока не оптимальных кондициях.
ОПС
ОПС
18 января в 11:41
Плохо, когда все зависит от одного.
ЮЗИК
ЮЗИК
18 января в 11:41
Погба 8, всё зависит от Сульшера
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