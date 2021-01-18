Невилл: «Шансы „Манчестер Юнайтед“ на чемпионство будут зависеть от Погба»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» считает, что у «красных дьяволов» не так много шансов выиграть титул АПЛ в нынешнем сезоне.

Я думаю, что шансы «Манчестер Юнайтед» выиграть чемпионат невелики. «Ливерпуль» и «Манчестер Сити» по-прежнему остаются двумя лучшими командами в этой лиге.

Но тот небольшой шанс, который у них есть, будет зависеть Погба. В ближайшие несколько месяцев он должен показать то, на что он способен.

У него есть уверенность в собственных силах. Он думает, что должен играть в больших матчах и выигрывать титулы. Он считает себя лучшим, а это много значит, когда ты хочешь побеждать.