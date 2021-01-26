Писарев: «Алексей Миранчук не всегда понимает, что ему делать на поле»

Бывший игрок «Спартака» Николай Писарев порассуждал о перспективах полузащитника Алексея Миранчука в «Аталанте».
«Аталанта» — это тактика. Играя в «Локомотиве», Алексей привык действовать в прессинге. Вообще сейчас современный футбол, в отличие от российского, характерен именно высокоорганизованным прессингом. Из-за этого Миранчук не всегда понимает, что ему делать. Проблема в фазе без мяча. Свой маневр нужно знать очень тонко. Остальные игроки команды к этому уже адаптировались, а Алексей — нет.
Ждем следующего появления Алексея на поле. В игре с Миланом его к сожалению не выпустили.
Всем здоровья.
Ждем следующего появления Алексея на поле. В игре с Миланом его к сожалению не выпустили.
Всем здоровья.