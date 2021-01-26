ГлавнаяНовости

Писарев: «Алексей Миранчук не всегда понимает, что ему делать на поле»

26 января 2021, 00:24

Бывший игрок «Спартака» Николай Писарев порассуждал о перспективах полузащитника Алексея Миранчука в «Аталанте».

«Аталанта» — это тактика. Играя в «Локомотиве», Алексей привык действовать в прессинге. Вообще сейчас современный футбол, в отличие от российского, характерен именно высокоорганизованным прессингом. Из-за этого Миранчук не всегда понимает, что ему делать. Проблема в фазе без мяча. Свой маневр нужно знать очень тонко. Остальные игроки команды к этому уже адаптировались, а Алексей — нет.

Все новости
Шалимов — о Кокорине в «Фиорентине»: «Любой бы поехал на его месте»
Вчера, 21:34 Комментарии8
Ещенко: «Кокорин — молодец. Правильно, что шутит на пресс-конференции»
Вчера, 20:52 Комментарии6
Тренер «Сочи»: «Надеемся, что Кокорин включит на максимум свой характер»
Вчера, 20:36 Комментарии2
Аванесян: «Я приехал на сбор ЦСКА с целью закрепиться в первой команде»
Вчера, 20:29 Комментарии11
Нобоа: «Кокорин может показать топ-футбол в „Фиорентине“»
Вчера, 20:01 Комментарии7
Кудряшов: «Борис Ротенберг глубоко погружен в дела „Сочи“»
Вчера, 19:48 Комментарии4
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
112910415
112910415
27 января в 08:10
с тренером перетрёт по ходу дела
Boricku
Boricku
26 января в 09:08
то же самое с Сашей Головиным, не знает что с мячом делать
drug01
drug01
26 января в 07:30
Может он рано уехал за рубеж.....
ЮЗИК
ЮЗИК
26 января в 06:36
Подсказывать видно некому
Locomotive Breath
Locomotive Breath
26 января в 06:13
Писарев в тренерском штабе Аталанты?)))
beefs
beefs
26 января в 06:03
В этом же и состоит класс игрока...
Интер Рулит
Интер Рулит
26 января в 05:53
теперь все новости происходящие в итальянском чемпионате,будут о Миранчуке и Кокорине?Надеюсь не будут обсуждать,сколько Саша Кокорин поспал перед матчем и сходил ли в туалет Миранчук
cska vperiod
cska vperiod
26 января в 05:46
Нет, просто Миранчук игрок уровня Локо.
ДСА
ДСА
26 января в 03:47
Ещё учиться, учиться и учиться.
mihaluch
mihaluch
26 января в 02:11
Не знает что делать без мяча но зато знает что делать с мячом.
Leha-ha50
Leha-ha50
26 января в 00:39
Пока сам Гасперини не озвучит свои претензии к Алексею, все эти домыслы и предположения можно всерьез не воспринимать. У каждого свое видение проблемы, и что там тренера не устраивает можно только догадываться, но эти догадки вполне могут быть ошибочны. Надо работать, отдавать , забивать тогда и вопросов будет меньше.
Ждем следующего появления Алексея на поле. В игре с Миланом его к сожалению не выпустили.
Всем здоровья.
Leha-ha50
Leha-ha50
26 января в 00:29
Что то не верится , что Алексей неправильно маневрирует.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100