Геркус: «Проблема у Миранчука всего одна — Иличич»

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус порассуждал о конкурентах хавбека в «Аталанте».

Проблема у Миранчука всего одна — Иличич. Он в прекрасной форме, лидер команды, Алексей проигрывает ему конкурентную борьбу. У «Аталанты» тяжелый календарь, а Гасперини консервативный тренер, который любит дисциплину. Вероятно, что Алексей будет играть всё больше и больше.