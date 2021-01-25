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Геркус: «Проблема у Миранчука всего одна — Иличич»

25 января 2021, 23:14

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус порассуждал о конкурентах хавбека Алексея Миранчука в «Аталанте».

Проблема у Миранчука всего одна — Иличич. Он в прекрасной форме, лидер команды, Алексей проигрывает ему конкурентную борьбу. У «Аталанты» тяжелый календарь, а Гасперини консервативный тренер, который любит дисциплину. Вероятно, что Алексей будет играть всё больше и больше.

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Все комментарии
112910415
112910415
27 января в 08:09
время работает на россиянина
andrefino13
andrefino13 ответ Leha-ha50 (раскрыть)
26 января в 15:13
Согласен.
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ andrefino13 (раскрыть)
26 января в 15:01
Пять то - много. Не все же такие , как Ибра уникумы. Пару лет ...и то не факт. Посмотрим, но пока он явно лучше и Лехи и Малиновского.
andrefino13
andrefino13 ответ Leha-ha50 (раскрыть)
26 января в 14:50, ред.
В Италии не смотрят на возраст. Только серьёзная травма, не дай бог, а так лет 5, судя по его движению сейчас, он поиграет в основе.
andrefino13
andrefino13
26 января в 14:46
Иличич реально мотор команды, играет фантастически.
Ravshan878
Ravshan878 ответ КЭТиК (раскрыть)
26 января в 12:09
Лишь б не сидел в лавке.🐈.)
particular
particular
26 января в 09:00
Проблемы в одиночку не появляются, но для их решения у Миранчука есть контракт, время, возраст и мотивация... Проблемы разматывать, это не сопли на кулак наматывать... Справится...
Ravshan878
Ravshan878
26 января в 08:05
Иличич звер.Хищник.Нюх как у бабки, сидящих возле подъезда. Алексей достаточно трудиться и набирает обороты.Главное не сдаваться.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
26 января в 07:36
Орлов: «Проблема у Миранчука всего одна — Геркус»
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ рус фан (раскрыть)
26 января в 07:10
В таком возрасте трудно быть всегда в 100%ой форме. Спады у Иличича будут, вот тут главное - не зевать.
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
26 января в 07:04
Миранчуку сейчас главное не сдаться и лапки не сложить от обиды, а продолжать дальше работать.
ЮЗИК
ЮЗИК
26 января в 05:35
Проблема в нём самом
рус фан
рус фан
26 января в 05:05, ред.
Иличичу через три дня будет 33 года, а Алексею на сколько я помню 26 так что шансы Миранчука не такие и плохие. Леши удачи в Италии пожелаю.
cska vperiod
cska vperiod
26 января в 04:17
Лёше сложно будет бодаться с Иличичем.
КЭТиК
КЭТиК
26 января в 03:45
Пока придется побыть на вторых ролях.
RamonCSKA
RamonCSKA
26 января в 00:59
Иличич просто машина
Миранчук в данный момент ему не конкурент
Caniggia
Caniggia
26 января в 00:52
Алексею сейчас надо сосредоточиться только на футболе и самом себе. Пахать на тренировках, не обращая внимания ни на каких Иличичей и Малиновских, просто упорно работать. А когда выпадает шанс сыграть - выжигать под собой землю и доказывать свою состоятельность, как игрока, приносящего реальную пользу команде, не давая поводов усомниться в своём приобретении клубом ни руководству, ни главному тренеру. Всё зависит от самого Алексея, надо просто упорно работать и демонстрировать стабильно высокий уровень, а талант и потенциал у Миранчука безусловно есть.
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
26 января в 00:21
Согласен. Конкуренция очень солидная. Может потому команда и неплохо выглядит. Конечно хочется надеяться, что со временем Алексей будет получать больше времени, но для этого надо пахать не покладая рук и ног.
Рефери
Рефери ответ Leha-ha50 (раскрыть)
26 января в 00:02
спасибо, поправили
Интер Рулит
Интер Рулит
26 января в 00:00, ред.
ну теперь наши эксперты ещё будут рассуждать и о Кокорине.Как в том мультике,было 1 корова,а теперь 2 ия вдвое счастливей (Простоквашино)
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Leha-ha50 (раскрыть)
25 января в 23:58
Так то это так. Но там еще есть Малиновскмй и судя по всему он у Гасперини котируется повыше Миранчука. Даже на замену Малиновский если выходит, то всегда раньше Алексея и играет побольше. Трудно сказать, что будет дальше, но хотелось бы , чтобы у Миранчука сложилось. Все таки у нас в РПЛ он был одним из лучших.
beefs
beefs
25 января в 23:58
это здоровая конкуренция...
Leha-ha50
Leha-ha50
25 января в 23:56
В заголовке ошибка, Геркус там должен быть.
Интер Рулит
Интер Рулит
25 января в 23:53
а ещё кроме Илича есть Мартен де Роон,Ремо Фройлер,Руслан Малиновский, Маттео Пессина которые тоже полузащитники и сыграли гораздо больше по времени чем ваш Алёша.Ну да если у всех будут травмы,то наверное выпустят Алёшку вашего со старта
Leha-ha50
Leha-ha50
25 января в 23:47
Алексею время будут давать обязательно , и вот этим временем Алексею надо очень правильно распорядиться, а иначе - лавка и выходы на замену так и останутся. Иличич действительно конкурент и конкурент очень сильный , поэтому и Алексею надо прибавлять. Сезон трудный, сезон непредсказуемый, Иличич не железный и ему будут давать отдыхать , вот такими шансами Алексей и должен воспользоваться.
Болеем за Аталанту и Алексея в частности.
Всем здоровья.
vovinho11
vovinho11
25 января в 23:31
Так Орлов или Геркус?
killofwrathx
killofwrathx
25 января в 23:28
Иличич сейчас далеко не блистает
Но Гасперини и правда консерватор и новых игроков долго морозит
Ironigor
Ironigor
25 января в 23:27
Не как эта не проблема для Миранчука , это совершенно два разных игрока по амплуа. И в итоге не понятно афтор , это Геркус сказал или Орлов ???
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