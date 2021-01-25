ГлавнаяНовости

Уткин считает, что Аллегри возглавит «Челси»

25 января 2021, 13:41

Блогер и футбольный журналист Василий Уткин отреагировал на информацию об отставке главного тренера «Челси» Фрэнка Лэмпарда.

Пишут, Лэмпарда уволят сегодня. Я не удивлён. Я уже говорил, что спортивная дирекция «Челси» очень эффективная структура. Весь опыт показывает, что «Челси» много раз удавалось исправлять положение в неудачном сезоне за счёт смены главного тренера, что в большинстве других случаев рискует обернуться огромным стрессом для команды. Однажды так до победы в Лиге чемпионов добрались. А в другой такой же ситуации — до финала.

При этом ни Ди Маттео, ни Авраам Грант элитными тренерами не являлись, и так и не стали. Моя ставка — придёт Аллегри. Если так и случится, потом логику объясню.

Все новости
Шалимов — о Кокорине в «Фиорентине»: «Любой бы поехал на его месте»
Вчера, 21:34 Комментарии8
Ещенко: «Кокорин — молодец. Правильно, что шутит на пресс-конференции»
Вчера, 20:52 Комментарии6
Тренер «Сочи»: «Надеемся, что Кокорин включит на максимум свой характер»
Вчера, 20:36 Комментарии2
Аванесян: «Я приехал на сбор ЦСКА с целью закрепиться в первой команде»
Вчера, 20:29 Комментарии11
Нобоа: «Кокорин может показать топ-футбол в „Фиорентине“»
Вчера, 20:01 Комментарии7
Кудряшов: «Борис Ротенберг глубоко погружен в дела „Сочи“»
Вчера, 19:48 Комментарии4
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
ColdSun1995
ColdSun1995 ответ juvenale (раскрыть)
25 января в 19:25, ред.
как же сильно сказано, ух) согласен на 100%
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
25 января в 16:29
Ты ошибся, Вася.
1bear
1bear
25 января в 14:08
Аллегри лучше,чем Тухель для Челси
КЭТиК
КЭТиК ответ David Young (раскрыть)
25 января в 14:00
Получилось!
КЭТиК
КЭТиК ответ David Young (раскрыть)
25 января в 13:59
Пробую
Владимир 77
Владимир 77
25 января в 13:58
Вася по ходу агентом Аллегри подрабатывает
juvenale
juvenale
25 января в 13:57
надеюсь нет....они не заслуживают такого тренера
протон1
протон1
25 января в 13:56
грант привел к чемпионы челси в лч. алегри кто ваше что он выиграл? дайти мне шорт лист.
Бубнин
Бубнин
25 января в 13:51
Может, Василий, даже тебе поступит предложение.
STVA 1
STVA 1
25 января в 13:49
Увася всё знает)
ЮЗИК
ЮЗИК
25 января в 13:45
Наверно у Васи есть информация
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100