Уткин считает, что Аллегри возглавит «Челси»

Блогер и футбольный журналист Василий Уткин отреагировал на информацию об отставке главного тренера «Челси» .

Пишут, Лэмпарда уволят сегодня. Я не удивлён. Я уже говорил, что спортивная дирекция «Челси» очень эффективная структура. Весь опыт показывает, что «Челси» много раз удавалось исправлять положение в неудачном сезоне за счёт смены главного тренера, что в большинстве других случаев рискует обернуться огромным стрессом для команды. Однажды так до победы в Лиге чемпионов добрались. А в другой такой же ситуации — до финала.

При этом ни Ди Маттео, ни Авраам Грант элитными тренерами не являлись, и так и не стали. Моя ставка — придёт Аллегри. Если так и случится, потом логику объясню.