Шапи: «„Краснодар“ способен обыграть любого и подняться в чемпионате»

Нападающий «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов поделился мнением о перспективах команды в весенней части РПЛ и Лиге Европы.
Осталось 11 туров, мы усердно готовимся к Лиге Европе, Кубку и РПЛ. Если не будет травм, то с текущим составом мы способны решать максимальные задачи и зацепиться во всех турнирах. Главный тренер, все мы в клубе видим огромный потенциал. У нас прекрасный коллектив, я реально так считаю. Если мы найдем баланс, то сможем занять самые высокие места во всех турнирах.
Мы способны обыграть любого и подняться в чемпионате. Да, конкурентов много, но ведь так гораздо интереснее.
На данный момент «Краснодар» проводит сборы в ОАЭ.