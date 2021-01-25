Шапи: «„Краснодар“ способен обыграть любого и подняться в чемпионате»

Нападающий «Краснодара» поделился мнением о перспективах команды в весенней части РПЛ и Лиге Европы.

Осталось 11 туров, мы усердно готовимся к Лиге Европе, Кубку и РПЛ . Если не будет травм, то с текущим составом мы способны решать максимальные задачи и зацепиться во всех турнирах. Главный тренер, все мы в клубе видим огромный потенциал. У нас прекрасный коллектив, я реально так считаю. Если мы найдем баланс, то сможем занять самые высокие места во всех турнирах.

Мы способны обыграть любого и подняться в чемпионате. Да, конкурентов много, но ведь так гораздо интереснее.