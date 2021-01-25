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Шапи: «„Краснодар“ способен обыграть любого и подняться в чемпионате»

25 января 2021, 15:00

Нападающий «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов поделился мнением о перспективах команды в весенней части РПЛ и Лиге Европы.

Осталось 11 туров, мы усердно готовимся к Лиге Европе, Кубку и РПЛ. Если не будет травм, то с текущим составом мы способны решать максимальные задачи и зацепиться во всех турнирах. Главный тренер, все мы в клубе видим огромный потенциал. У нас прекрасный коллектив, я реально так считаю. Если мы найдем баланс, то сможем занять самые высокие места во всех турнирах.

Мы способны обыграть любого и подняться в чемпионате. Да, конкурентов много, но ведь так гораздо интереснее.

На данный момент «Краснодар» проводит сборы в ОАЭ.

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112910415
112910415
27 января в 07:37
со стабильностью прямо беда ... в смысле : без стабильности !
galem72
galem72
26 января в 11:39
"...мы способны обыграть любого..."

Только поэтому до каникул коровник проиграл 7 раз и сыграл вничью 3 матча. Видимо, чтобы пустить соперникам пыль в глаза и потом как начать всех побеждать. ))
andrefino13
andrefino13
25 января в 20:17
Интересная команда, реально способная выиграть у кого угодно, у любого, когда звезды на небе сходятся, а так да могут и вылетать так же, кому угодно. В Германии Майнц, команда Карнавал, у нас Краснодар.
andrefino13
andrefino13 ответ ДАША Д (раскрыть)
25 января в 20:14
Порту тоже кому не поподи?
STVA 1
STVA 1 ответ За адекватность (раскрыть)
25 января в 20:06
Первое место Миша Вилков не отдаст никому)))
ДАША Д
ДАША Д
25 января в 15:41
Дома способен на многое, а на выезде обычно проигрывает кому не попадя.
За адекватность
За адекватность
25 января в 15:33
Для начала желательно бы "Динамо" Загреб пройти. Ну а в чемпионате отрыв от лидирующей группы ( за исключением "Зенита") не катастрофический. А с учетом того, что команды претендующие на высокие места стабильностью игры и результатов не блещут, то вполне возможно побороться за второе-третье место ( полагаю первое "Зенит" уже вряд ли уступит). Да вот только и Вы стабильностью не блещете. Поживем-увидим. Как обычно личное мнение.
shlomo
shlomo
25 января в 15:25
Ну....теоретически Да, а вот на практике будем посмотреть, что вы наиграете...
Cat01
Cat01
25 января в 15:20
Пустые разговоры нужны дела
drug01
drug01
25 января в 15:19
Может.... Но делает!!!!
STVA 1
STVA 1
25 января в 15:17
И проиграть любому!Вот в чем беда Быков!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
25 января в 15:02
Это чистая правда...
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