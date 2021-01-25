«Тамбов» может прекратить своё существование уже в этом месяце

Генеральный директор «Тамбова» Ольга Коновалова заявила, что клуб вскоре может прекратить существование.
Пока определенных решений на этом собрании принято не было. Они у меня запросили развернутый финансовый отчет.
Решение будет принято до 31 января. Рассматривали все варианты. До 31 января соберут еще одну собрание и примут окончательное решение.
Какова вероятность, что «Тамбов» снимется? 99 процентов. И всё – клуб прекращает свое существование. На сегодняшний день не вижу ни одного источника финансирования, ни стадиона.
Нет ни одного критерия, который клуб бы выполнял в отношении Премьер-лиги и даже ФНЛ
Год быка однако на дворе...
Год быка однако на дворе...
Вы еще скажите что мочу с допингом в Сочи сами спортсмены меняли и в дырки совали ....
Это Россия, не украдешь - не проживешь !
Воровать надо уметь !
Вот Миллер с Ротенбергом и Гинер с Федуном умеют , а какой то Тамбов нет ?
Выход есть - назначить директором какого-нибудь Шендеровича и дела попрут !
Вы еще скажите что мочу с допингом в Сочи сами спортсмены меняли и в дырки совали ....
Это Россия, не украдешь - не проживешь !
Воровать надо уметь !
Вот Миллер с Ротенбергом и Гинер с Федуном умеют , а какой то Тамбов нет ?
Выход есть - назначить директором какого-нибудь Шендеровича и дела попрут !
Никто не говорит о неимоверной прибыли и процветании...речь просто об обеспечении необходимого...чтоб клуб существовал и не банкротился....
Если уж и этого не обеспечить...то позор всем...тем кто стоит у руля нашего футбола...
Никто не говорит о неимоверной прибыли и процветании...речь просто об обеспечении необходимого...чтоб клуб существовал и не банкротился....
Если уж и этого не обеспечить...то позор всем...тем кто стоит у руля нашего футбола...
Навальный виноват - однозначно !
Навальный виноват - однозначно !
А ту т держи игроков за паспорт и плати зп дополнительную за паспорт, а продать можешь только в рпл, так как другим чемпионатам начихать на российское гражданство
А ту т держи игроков за паспорт и плати зп дополнительную за паспорт, а продать можешь только в рпл, так как другим чемпионатам начихать на российское гражданство
Развитие детского футбола - согласен. А не на развлекушки.
Развитие детского футбола - согласен. А не на развлекушки.