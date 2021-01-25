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«Тамбов» может прекратить своё существование уже в этом месяце

25 января 2021, 19:04

Генеральный директор «Тамбова» Ольга Коновалова заявила, что клуб вскоре может прекратить существование.

Пока определенных решений на этом собрании принято не было. Они у меня запросили развернутый финансовый отчет.

Решение будет принято до 31 января. Рассматривали все варианты. До 31 января соберут еще одну собрание и примут окончательное решение.

Какова вероятность, что «Тамбов» снимется? 99 процентов. И всё – клуб прекращает свое существование. На сегодняшний день не вижу ни одного источника финансирования, ни стадиона.

Нет ни одного критерия, который клуб бы выполнял в отношении Премьер-лиги и даже ФНЛ

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Все комментарии
galem72
galem72
26 января в 11:56
Давно пора так поступить со всем клубным спортом! Какого чёрта эти организации должны содержаться за счёт населения регионов?
13 RUS
13 RUS
26 января в 08:43
Пусть расформировывают, нафиг он нужен РМ
valt134
valt134
26 января в 08:38
Одним Содержанцем меньше! А вообще, грустно всё ЭТО.
Крикун
Крикун
26 января в 00:16
Стоит задать вопрос Прядкину, почему вообще Тамбов до сезона допустили. Понятное дело, что сейчас дотянут до начала чемпионата и напоследок устроят распродажу очков.
AgamagA..
AgamagA.. ответ Союзник противников (раскрыть)
25 января в 23:59
Хотя всем известно, что все беды от "умного" президента страны, который всё обещает обещать.
AgamagA..
AgamagA.. ответ Jeck Denielse (раскрыть)
25 января в 23:54
Хороший вопрос. Задай его тому, кто засиделся в кремле.
ermak6848
ermak6848
25 января в 23:43
ну, что ж видимо золотой телец забадает кого хочешь
Год быка однако на дворе...
nikoladolgov
nikoladolgov
25 января в 22:51
А при чем здесь футбол ?
Вы еще скажите что мочу с допингом в Сочи сами спортсмены меняли и в дырки совали ....
Это Россия, не украдешь - не проживешь !
Воровать надо уметь !
Вот Миллер с Ротенбергом и Гинер с Федуном умеют , а какой то Тамбов нет ?
Выход есть - назначить директором какого-нибудь Шендеровича и дела попрут !
youtomee
youtomee
25 января в 22:46
нахрен его вообще создавали?
Loko57
Loko57
25 января в 22:37
Если бы наказывали хорошим рублем и снимали с должности тех, кто допускал участие таких клубов под словесные гарантии, то и снятия были бы единичным случаем. Ведь вместо Тамбова могла бы зайти совсем другая команда, а ей получается необоснованно показали "фигу".
Caniggia
Caniggia
25 января в 22:29
Очень грустная история, но всё к этому неизбежно шло.
pomor45
pomor45 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
25 января в 22:21
Футбол-то тут причём? Ясно же, что зарвались в коррупции и развернули оглобли, чтобы замести следы.
pomor45
pomor45
25 января в 22:18
Тамбовский волк убежал в лес, чтобы замести следы коррупции.
Zimmer
Zimmer
25 января в 22:11
Cat01
Cat01
25 января в 21:59
Видно совсем плохо стало
Анд-м
Анд-м
25 января в 21:41
Не чего удивительного,это же результат режима плешивого
санек002
санек002
25 января в 21:24
стадиона нет!спонсора нет!и зачем клуб тамбову?
Jeck Denielse
Jeck Denielse
25 января в 21:23, ред.
Если за всеми цифрами,отчётами и прочей вуалью - скрывается обычное воровство - то почему нет людей и организаций карающих за это ???

Никто не говорит о неимоверной прибыли и процветании...речь просто об обеспечении необходимого...чтоб клуб существовал и не банкротился....

Если уж и этого не обеспечить...то позор всем...тем кто стоит у руля нашего футбола...
Союзник противников
Союзник противников
25 января в 21:11
Сколько можно мучиться и издеваться над людьми??? Умерла так умерла...
Союзник противников
Союзник противников ответ nikoladolgov (раскрыть)
25 января в 21:10
Не волнуйся,Лёшин поклонник.Лучше сходи лично на митинг.
Правдин Семён
Правдин Семён
25 января в 21:09
Немного жаль. Не более того. Закрылась очередная бюджетная кормушка. И никого не посадят.
sir_Alex
sir_Alex
25 января в 20:51
Очередной, но не последний.
ИГРОЧИШКА
ИГРОЧИШКА
25 января в 20:45
Да и с этим Тамбовом, тоже мне команда, ни рыба ни мясо... Давно пора сократить чемпионат до 10 команд
nikoladolgov
nikoladolgov
25 января в 20:38
Убили футбол ироды !
Навальный виноват - однозначно !
протон1
протон1
25 января в 20:33
ничего интересного. снимутся так снимутся. ну и что.
Ravshan878
Ravshan878 ответ Cat01 (раскрыть)
25 января в 20:32
Поздновато.🐈.)
Сп62
Сп62 ответ shlomo (раскрыть)
25 января в 20:31
В нашей стране НИКТО НИ ЗА ЧТО НЕ ОТВЕЧАЕТ! Поэтому спрашивать не с кого. К этому пора уже привыкнуть.
RamonCSKA
RamonCSKA ответ cska1948 (раскрыть)
25 января в 20:24, ред.
Так они бы может и делали бизнес на игроках и существовали на свои деньги бы, а государственные считай подъемные
А ту т держи игроков за паспорт и плати зп дополнительную за паспорт, а продать можешь только в рпл, так как другим чемпионатам начихать на российское гражданство
Legend 6
Legend 6
25 января в 20:14
Потому что нет у области денег чтобы кормить большие запросы футболистов. На мой взгляд деньги области вообще не должны выкладывать в зарплату футболистам.
Развитие детского футбола - согласен. А не на развлекушки.
Тугарин Змый
Тугарин Змый
25 января в 20:12
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