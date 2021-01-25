«Тамбов» может прекратить своё существование уже в этом месяце

Генеральный директор «Тамбова» Ольга Коновалова заявила, что клуб вскоре может прекратить существование.

Пока определенных решений на этом собрании принято не было. Они у меня запросили развернутый финансовый отчет.

Решение будет принято до 31 января. Рассматривали все варианты. До 31 января соберут еще одну собрание и примут окончательное решение.

Какова вероятность, что «Тамбов» снимется? 99 процентов. И всё – клуб прекращает свое существование. На сегодняшний день не вижу ни одного источника финансирования, ни стадиона.