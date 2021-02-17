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Лапорта: «Сделаю всё возможное, чтобы Месси остался в „Барселоне“»

17 февраля 2021, 12:52

Кандидат в президенты «Барселоны» Жоан Лапорта заявил, что будет пытаться продлить контракт с капитаном команды Лионелем Месси, если выиграет выборы.

Месси — победитель, он хочет выигрывать с «Барселоной» трофеи. Я сделаю всё возможное, чтобы он остался с нами. Нам понадобится хорошее предложение, деньги не гарантируют титулы. Если спросить ребенка, кто лучший в мире, все без исключения называют Месси. Он бесценен для нас.

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Все комментарии
амурец
амурец
18 февраля в 02:12, ред.
по ходу Лапорте нравятся 0;3,0:4,2:8,1:4, пусть оставляет Месси, да он так говорит зная Месси от каталонской кормушки уже никуда не денется, ну может только МЛС и Китай
Ikarus74
Ikarus74
18 февраля в 01:55
Симпатизирую Лапорте, но кажется он опять начинает сказку про белого бычка. Лучше бы промолчал, Месси надо уходить (желательно в сити, 69 бармалей как запорол пацану, опять бы этом году все выиграл), Пике надо отправить в Кампучию, купить топового ЦЗ и строить команду на ново. Иначе труба! Команда уже год не выигрывает у нормальных команд (не считая разобранного Ювентуса)
Шишанутый
Шишанутый
17 февраля в 20:49
    ilyafrom
    ilyafrom
    17 февраля в 19:24
    Месси уйдет. Скорее всего в ПСЖ, там сможет статистику голов поднять и парочку внутренних трофеев взять
    ilyafrom
    ilyafrom ответ vitya valdes (раскрыть)
    17 февраля в 19:23
    До прихода Роналду, Ювентус не мог выиграть Серию А
    Van Vanovich
    Van Vanovich
    17 февраля в 16:16
    Месси должен уйти. Большое спасибо за то, что он сделал для Барсы, но увы, пора уходить.
    vitya valdes
    vitya valdes
    17 февраля в 16:03
    Лучший в мире Криштиану Роналду! Человек победитель везде и во всем. Меська без Хави и Иньесты никто! Доказано
    Little Caprice
    Little Caprice
    17 февраля в 15:59
    Бартомеу уже сделал - практически превратил Барсу в клуб-банкрот. Остался один шажок, ты справишься :)
    Болот Сарбанов
    Болот Сарбанов
    17 февраля в 15:04
    Зря он так хочет. Вчера у него был такой жалкий вид, когда Мбаппе забил 3-й гол, что в пору сказать: "Король умер, да здравствует король".
    Эльдиев Турпал
    Эльдиев Турпал
    17 февраля в 15:00
      Q-J-G
      Q-J-G
      17 февраля в 13:45, ред.
      Возможно и сделает всё возможное, но то, что это пиар-ход кандидата в Президенты "Барселоны" - факт очевиден...
      Василий 50
      Василий 50
      17 февраля в 13:42
      Месси ходит пешком.
      Если подписать с ним контракт, он вообще остановится.
      David Young
      David Young ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
      17 февраля в 13:32
      Проблема с таким подходом в том, что ни у одного клуба нет бездонного кошелька. А в случае с Барселоной так ещё и казна всё пустеет, и надо бы включить более экономный режим, повышать заработную плату Лионелю Месси - это будет прямо противоположным этому подходу решением.
      Ангел неБесГрешен
      Ангел неБесГрешен
      17 февраля в 13:28
      Денег ему побольше, и вопрос решен...
      David Young
      David Young
      17 февраля в 13:21
      "Если спросить ребенка, кто лучший в мире, все без исключения называют Месси." - это банальная неправда. Многие так считают, но далеко не все.

      "деньги не гарантируют титулы" - Месси их тоже не гарантирует.

      "Он бесценен для нас." - цена вопроса здесь является камнем преткновения, всё-таки аппетиты Месси в финансовом плане далеко не просто утолить.
      STVA 1
      STVA 1 ответ Q-J-G (раскрыть)
      17 февраля в 13:18
      Думаю его давно надо было отпустить... Не продлять контракт на его условиях. Хотя как это сделать, если президент продляя контракт с идолом Каталонии, оставлял и себя на спужбе. Но проблемы в Барсе, далеко не только в Месси. Сколько пустых, бесполезных трансферов произвело руководство Барсы за последнее время и не сосчитать. Это финансовые проблемы. А в игровом плане, я думаю замену гениальным Хави с Иньестой надо было готовить заранее, а не надеяться что Месси вывезет. Он вёз какое-то время, но вечно это не могло продолжаться. В той Барсе Месси не был ключевой фигурой мне кажется.. Одной из, да! Ведь центр поля был в руках (ногах) этих личностей. Теперь их нет. Есть талантливая молодёжь, но она ещё только на подходе. Попадание в ЛЧ, думаю будет хорошим результатом для Барсы.
      shlomo
      shlomo
      17 февраля в 13:04
      Барселона и позоры в плей-офф уже такая стабильность, что никого не удивляет...как резко закончились победы Барсы после ухода двух испанских суперчемпионов.....вот и думайте, кто был центром силы той команды, а кто просидел на их шее всю победную часть карьеры....и когда конечно, чуть что, так сразу идет прежде всего речь о Месси.....и даже после летнего уничтожения Баварией у меня было ощущение, что в союзе Барселоны с Лео ещё не все потеряно, но после сегодняшнего абсолютно очевидно, что это похоже все......
      STVA 1
      STVA 1
      17 февраля в 13:03
      Думаю его давно надо было отпустить... Не продлять контракт на его условиях. Хотя это было сде
      Федор Паршунин
      Федор Паршунин
      17 февраля в 13:01
      Есть две большие причины по которой Месси должен уйти из "Барселоны":
      1. Как окончательно подтвердила вчерашняя игра, "Барселона" на настоящий момент времени не способна играть на равных с действительно сильными командами, а без ухода Месси перестройка команды на мой взгляд невозможна.
      2. Разгрузка зарплатной ведомости у зависшей на грани финансовой пропасти "Барселоны".
      И опять же после вчерашней игры склоняюсь к мнению, что у Месси теперь больше шансов попасть в "Манчестер Сити".
      Q-J-G
      Q-J-G
      17 февраля в 13:00, ред.
      После того, что произошло в крайнее время в "Барселоне", которое имело непосредственное отношение к Месси, после матча ЛЧ "Барселона"-ПСЖ, возникает вопрос, есть ли это возможное, чтобы после него Месси остался в "Барселоне"?!
      drug01
      drug01
      17 февраля в 12:57
      Это будет сделать очень трудно
      STVA 1
      STVA 1
      17 февраля в 12:55, ред.
      Пиарится дядя)
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