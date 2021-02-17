Лапорта: «Сделаю всё возможное, чтобы Месси остался в „Барселоне“»

Кандидат в президенты «Барселоны» Жоан Лапорта заявил, что будет пытаться продлить контракт с капитаном команды Лионелем Месси, если выиграет выборы.
Месси — победитель, он хочет выигрывать с «Барселоной» трофеи. Я сделаю всё возможное, чтобы он остался с нами. Нам понадобится хорошее предложение, деньги не гарантируют титулы. Если спросить ребенка, кто лучший в мире, все без исключения называют Месси. Он бесценен для нас.
1. Как окончательно подтвердила вчерашняя игра, "Барселона" на настоящий момент времени не способна играть на равных с действительно сильными командами, а без ухода Месси перестройка команды на мой взгляд невозможна.
2. Разгрузка зарплатной ведомости у зависшей на грани финансовой пропасти "Барселоны".
И опять же после вчерашней игры склоняюсь к мнению, что у Месси теперь больше шансов попасть в "Манчестер Сити".
1. Как окончательно подтвердила вчерашняя игра, "Барселона" на настоящий момент времени не способна играть на равных с действительно сильными командами, а без ухода Месси перестройка команды на мой взгляд невозможна.
2. Разгрузка зарплатной ведомости у зависшей на грани финансовой пропасти "Барселоны".
И опять же после вчерашней игры склоняюсь к мнению, что у Месси теперь больше шансов попасть в "Манчестер Сити".