Кин: «Нравится учиться у таких выдающихся чемпионов, как Мбаппе»

Нападающий «Пари Сен-Жермен» прокомментировал выездную победу над «Барселоной» (4:1) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Это был матч, который я просто так не забуду. Мы провели отличную игру и особенно хорошо сыграли в защите. У нас возникли небольшие проблем в последние несколько минут, но мы смогли с этим справиться.

Тренер просил меня много отрабатывать в защите, и я защищал правый край, потому что Жорди Альба часто ходил вперёд. Если вы хотите добиться хорошего результата, вы должны как следует поработать.