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Кин: «Нравится учиться у таких выдающихся чемпионов, как Мбаппе»

17 февраля 2021, 06:39
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона1 : 4Логотип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)Пари Сен-ЖерменМатч завершен

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Моизе Кин прокомментировал выездную победу над «Барселоной» (4:1) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Это был матч, который я просто так не забуду. Мы провели отличную игру и особенно хорошо сыграли в защите. У нас возникли небольшие проблем в последние несколько минут, но мы смогли с этим справиться.

Тренер просил меня много отрабатывать в защите, и я защищал правый край, потому что Жорди Альба часто ходил вперёд. Если вы хотите добиться хорошего результата, вы должны как следует поработать.

Я часто вижу Килиана [Мбаппе] на тренировках. Мне нравится учиться у таких выдающихся чемпионов, как он. Он забил три мяча и сильно помог нам. Это был чудесный вечер для ПСЖ.

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Все комментарии
Alex12357
Alex12357
17 февраля в 10:09
Чему учиться?Один раз получилось и все скворцы в округе защебетали ,учиться нужно у достойных!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
17 февраля в 06:53
Здорово, когда есть у кого учиться...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
17 февраля в 06:40
Он вчера был молодцом,отличился!
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