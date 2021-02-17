Кабак — о победе над «Лейпцигом»: «Это был особенный матч для меня»

Защитник «Ливерпуля» дал комментарий после победы над «Лейпцигом» (2:0) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Это был особенный матч для меня. Потому что это была первая игра всухую и первая победа в этой футболке.

Я новичок, молодой футболист, и здесь в клубе много звёзд. Мне нужно немного времени на адаптацию. Думаю, спустя какое-то время я стану сильнее.

Считаю, что мы играли очень хорошо и отдавали на поле все силы. Мы выигрывали все единоборства в середине поля. Полагаю, мы заслужили эту победу. Я очень рад.

Мы проиграли последние три матча в Премьер-Лиге, но мне кажется, что мы показывали очень хорошую игру. Таков футбол — ты можешь играть хорошо, но временами терпишь поражение.