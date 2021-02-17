Забитцер: «Думаю, у нас ещё есть шанс пройти „Ливерпуль“»

Капитан «РБ Лейпциг» прокомментировал поражение от «Ливерпуля» (0:2) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Думаю, временами мы играли неплохо, имели один ли два шанса забить. Но, конечно, очень неприятно начинать второй тайм с двух серьёзных ошибок. Но мы не можем зацикливаться на них. Нужно продолжать двигаться дальше. Я думаю, что у нас ещё есть шанс пройти в следующую стадию.

Прежде всего, нам нужно исключить ошибки. Затем мы должны использовать свои моменты. Потому что у нас были две-три явные голевые возможности. Если вы забьёте хотя бы один мяч, всё станет немного проще. Сейчас, конечно, ситуация непростая. Но мы верим в успех, потому что обладаем большим классом.