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Забитцер: «Думаю, у нас ещё есть шанс пройти „Ливерпуль“»

17 февраля 2021, 07:23
РБ ЛейпцигЛоготип футбольный клуб РБ Лейпциг0 : 2Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпульМатч завершен

Капитан «РБ Лейпциг» Марсель Забитцер прокомментировал поражение от «Ливерпуля» (0:2) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Думаю, временами мы играли неплохо, имели один ли два шанса забить. Но, конечно, очень неприятно начинать второй тайм с двух серьёзных ошибок. Но мы не можем зацикливаться на них. Нужно продолжать двигаться дальше. Я думаю, что у нас ещё есть шанс пройти в следующую стадию.

Прежде всего, нам нужно исключить ошибки. Затем мы должны использовать свои моменты. Потому что у нас были две-три явные голевые возможности. Если вы забьёте хотя бы один мяч, всё станет немного проще. Сейчас, конечно, ситуация непростая. Но мы верим в успех, потому что обладаем большим классом.

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Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
17 февраля в 08:54
Чтото я сомневаюсь!
ЮЗИК
ЮЗИК
17 февраля в 08:46
Против такого Ливера есть
КЭТиК
КЭТиК
17 февраля в 08:34
Такое преимущество дома Ливерпуль не упусттт.
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
17 февраля в 07:55
Конечно есть, Ливерпуль сейчас непрпдсказуем, вчера выиграл, а завтра так же легко может проиграть.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
17 февраля в 07:54
Шансы есть всегда...
ОПС
ОПС
17 февраля в 07:24
Верится с трудом.
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