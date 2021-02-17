Овермарс — о переходе Промеса в «Спартак»: «Мы настроены оптимистично»

Спортивный директор «Аякса» Марк Овермарс рассказал о переговорах со «Спартаком» по переходу нападающего Квинси Промеса.
Мы продолжаем переговоры со «Спартаком» по Квинси. У нас есть некоторые сложности, связанные с известными событиями, в которых принимал участие Промес, но мы настроены оптимистично.
Пока трудно сказать, каким будет итог переговоров. У нас есть еще чуть больше недели, прежде чем в России закроется зимнее трансферное окно. Возможно, нам еще удастся договориться.
Фетисов утверждает, что Спартак с Аяксом договорился, остались проблемы между Аяксом и Промесом. Овермарс утверждает наоборот, что именно со Спартаком ведутся переговоры и точка преткновения уголовное дело Промеса. Аякс настроен оптимистично, то есть готов уже отдать Промеса, а Спартак скорее всего хочет подстраховаться и сбить цену.
Не удивлюсь если сделка сорвётся, а клубы будут винить друг друга.
Фетисов утверждает, что Спартак с Аяксом договорился, остались проблемы между Аяксом и Промесом. Овермарс утверждает наоборот, что именно со Спартаком ведутся переговоры и точка преткновения уголовное дело Промеса. Аякс настроен оптимистично, то есть готов уже отдать Промеса, а Спартак скорее всего хочет подстраховаться и сбить цену.
Не удивлюсь если сделка сорвётся, а клубы будут винить друг друга.
Промес со старта ворвется в лигу, забьет Рубину и добрый день!!!
Промес со старта ворвется в лигу, забьет Рубину и добрый день!!!
Всё пытаются сорвать куш, а по факту только ерундой маются.
Возвращайте нам уже Антоху!
Всё пытаются сорвать куш, а по факту только ерундой маются.
Возвращайте нам уже Антоху!