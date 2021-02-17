Овермарс — о переходе Промеса в «Спартак»: «Мы настроены оптимистично»

Спортивный директор «Аякса» рассказал о переговорах со «Спартаком» по переходу нападающего .

Мы продолжаем переговоры со «Спартаком» по Квинси. У нас есть некоторые сложности, связанные с известными событиями, в которых принимал участие Промес, но мы настроены оптимистично.

Пока трудно сказать, каким будет итог переговоров. У нас есть еще чуть больше недели, прежде чем в России закроется зимнее трансферное окно. Возможно, нам еще удастся договориться.