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Овермарс — о переходе Промеса в «Спартак»: «Мы настроены оптимистично»

17 февраля 2021, 11:10

Спортивный директор «Аякса» Марк Овермарс рассказал о переговорах со «Спартаком» по переходу нападающего Квинси Промеса.

Мы продолжаем переговоры со «Спартаком» по Квинси. У нас есть некоторые сложности, связанные с известными событиями, в которых принимал участие Промес, но мы настроены оптимистично.

Пока трудно сказать, каким будет итог переговоров. У нас есть еще чуть больше недели, прежде чем в России закроется зимнее трансферное окно. Возможно, нам еще удастся договориться.

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Байкал-38
Байкал-38
17 февраля в 16:21, ред.
Интересные всплывают истории!
Фетисов утверждает, что Спартак с Аяксом договорился, остались проблемы между Аяксом и Промесом. Овермарс утверждает наоборот, что именно со Спартаком ведутся переговоры и точка преткновения уголовное дело Промеса. Аякс настроен оптимистично, то есть готов уже отдать Промеса, а Спартак скорее всего хочет подстраховаться и сбить цену.

Не удивлюсь если сделка сорвётся, а клубы будут винить друг друга.
ZhenyaBel1982
ZhenyaBel1982
17 февраля в 15:23
Промес спасет Спартак однозначно, ибо атаковать они совсем не умеют.Некому цепляться за мяч, кроме Мойзеса( неплохо он будет надеюсь и после сборов выглядеть).
Промес со старта ворвется в лигу, забьет Рубину и добрый день!!!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Caniggia (раскрыть)
17 февраля в 12:55
У нас на этот счет есть изречение о планах Аякса. "Баба с возу - кобыле легче" Нет человека- нет проблемы (имиджевые потери Аякса, если он останется очевидны)
Q-J-G
Q-J-G
17 февраля в 12:06
С такой длительностью переговоров, оптимизм может медленно, но уверенно, измениться на пессимизм...
ДСА
ДСА
17 февраля в 11:58
Все же должны успеть договориться.
Caniggia
Caniggia
17 февраля в 11:33
Овермарс докладывает акционерам Аякса о трансфере Промеса в Спартак: "Мы настроены оптимистично. Ещё чуть-чуть и Федун разведётся на бОльшие бабки и мы обдерём его, как липку, впарив это 73о!"
112910415
112910415
17 февраля в 11:31
мы тоже пока настроены оптимистично
swed27
swed27
17 февраля в 11:26
Квинси так нужен Спартаку?
Romkurch
Romkurch
17 февраля в 11:25
Суинси спасет спартак, лет так через 10.
A.S.A
A.S.A
17 февраля в 11:22
Всем уже давно ясно что переход состоится
ИГРОЧИШКА
ИГРОЧИШКА
17 февраля в 11:21
Как то совсем не оптимистично звучат слова Овермарса
makkie
makkie
17 февраля в 11:20
Ишь, торгаши какие!
Всё пытаются сорвать куш, а по факту только ерундой маются.
Возвращайте нам уже Антоху!
mihaluch
mihaluch
17 февраля в 11:19
Договорись. Возможно удастся договориться.
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
17 февраля в 11:15, ред.
    SHMEL
    SHMEL
    17 февраля в 11:12
    ПосОдют Свинси, как пить дать...
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