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Неймар: «Мой мальчик Мбаппе оформил хет-трик. Паредес — монстр»

17 февраля 2021, 07:40
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона1 : 4Логотип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)Пари Сен-ЖерменМатч завершен

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар, восстанавливающийся после травмы, прокомментировал в своём твиттере выездную победу ПСЖ над «Барселоной» (4:1) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Какой матч в исполнении нашей команды! Все выступили очень хорошо. Паредес — монстр. Мой мальчик Мбаппе оформил хет-трик.

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Все комментарии
RR117
RR117
17 февраля в 16:13
Теперь Неймару не нужна эта Барселона с её бесполезным капитаном.

Помните 2015 год, Неймар неистово тащил ту Барселону, а золотой мяч достался игроку, у которого больше было пиара, чем у бразильца.

Надеюсь Неймар больше не вернется туда снова.

Но боюсь теперь уже сам Месси придет к Неймару и к Мбапе, чтобы на их горбу(как когда то на горбу Хави и Иньесиы) попытаться выиграть ЛЧ.
Naim Nabiev 1
Naim Nabiev 1
17 февраля в 10:44
а твой ДЕД был в плохом форме
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
17 февраля в 09:42
Называя его так, он себя преувеличивает. Уже скоро тот его так будет называть.
номер 12
номер 12 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
17 февраля в 08:54
Над чем? Мы его продали за хорошие деньги и купили трех классных игроков
25процентный клоун
25процентный клоун
17 февраля в 08:30
    ilyafrom
    ilyafrom
    17 февраля в 08:15
    Вопрос к ПСЖ. А нужен ли вам Неймар? Платить ему зарплату, если в важных играх не играет
    Futurista
    Futurista ответ sihafazatron (раскрыть)
    17 февраля в 08:10
    Паредес неплохо, кстати стал играть, поумнел на поле и играет с желанием...
    mihaluch
    mihaluch
    17 февраля в 08:09
    Месси уже не тот.
    sihafazatron
    sihafazatron
    17 февраля в 08:06
    Против барсы даже паредес- монстр)))
    112910415
    112910415
    17 февраля в 08:00
    высокие отношения !
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    17 февраля в 07:51
    Мой мальчик Мбаппе...

    Тьфу, гомосятина...
    SHMEL
    SHMEL
    17 февраля в 07:47
    На данный момент ПСЖ безоговорочно сильнее Барсы. Думаю первого четвертьфи5алиста мы уже знаем.
    ЮЗИК
    ЮЗИК
    17 февраля в 07:42
    Да игра им вчера удалась
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