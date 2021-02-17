Неймар: «Мой мальчик Мбаппе оформил хет-трик. Паредес — монстр»

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17 февраля 2021, 07:40

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар, восстанавливающийся после травмы, прокомментировал в своём твиттере выездную победу ПСЖ над «Барселоной» (4:1) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.