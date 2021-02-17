Неймар: «Мой мальчик Мбаппе оформил хет-трик. Паредес — монстр»

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар, восстанавливающийся после травмы, прокомментировал в своём твиттере выездную победу ПСЖ над «Барселоной» (4:1) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
Какой матч в исполнении нашей команды! Все выступили очень хорошо. Паредес — монстр. Мой мальчик Мбаппе оформил хет-трик.
Помните 2015 год, Неймар неистово тащил ту Барселону, а золотой мяч достался игроку, у которого больше было пиара, чем у бразильца.
Надеюсь Неймар больше не вернется туда снова.
Но боюсь теперь уже сам Месси придет к Неймару и к Мбапе, чтобы на их горбу(как когда то на горбу Хави и Иньесиы) попытаться выиграть ЛЧ.
Помните 2015 год, Неймар неистово тащил ту Барселону, а золотой мяч достался игроку, у которого больше было пиара, чем у бразильца.
Надеюсь Неймар больше не вернется туда снова.
Но боюсь теперь уже сам Месси придет к Неймару и к Мбапе, чтобы на их горбу(как когда то на горбу Хави и Иньесиы) попытаться выиграть ЛЧ.
Тьфу, гомосятина...
Тьфу, гомосятина...