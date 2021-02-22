Ахметов посвятил гол памяти экс-массажиста ЦСКА Насибова

Полузащитник ЦСКА посвятил гол, забитый в матче 1/8 финала Кубка России с хабаровским СКА (2:0), бывшему массажисту команды Михаилу Насибову, ушедшему из жизни 12 февраля.

Хорошее начало футбольного года. Всех болельщиков с победой! Спасибо вам за поддержку в такую холодную погоду. И, к сожалению, с большой потерей для всего российского футбола и для меня в большей степени потерпели мы в начале года. Этот гол я посвятил Насибову Михаилу Николаевичу. Пусть Всевышний обережёт его и сделает его из числа обитателей рая!