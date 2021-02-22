Ахметов посвятил гол памяти экс-массажиста ЦСКА Насибова

Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов посвятил гол, забитый в матче 1/8 финала Кубка России с хабаровским СКА (2:0), бывшему массажисту команды Михаилу Насибову, ушедшему из жизни 12 февраля.
Хорошее начало футбольного года. Всех болельщиков с победой! Спасибо вам за поддержку в такую холодную погоду. И, к сожалению, с большой потерей для всего российского футбола и для меня в большей степени потерпели мы в начале года. Этот гол я посвятил Насибову Михаилу Николаевичу. Пусть Всевышний обережёт его и сделает его из числа обитателей рая!
Парень выразил поддержку в данном виде и это плохо? он наверняка так же выразил её и финансово ( скинулись внутри коллектива). Возможно, Игорь выделился в данной поддержке больше всех, ну дай Бог
Ты сам помог чем то? кроме критики
Парень выразил поддержку в данном виде и это плохо? он наверняка так же выразил её и финансово ( скинулись внутри коллектива). Возможно, Игорь выделился в данной поддержке больше всех, ну дай Бог
Ты сам помог чем то? кроме критики
Ребята вы болеете за свой клуб и выступаете против нормальных проявлении чувств людей из ЦСКА?
Я вас если честно не понимаю!
Тогда может игрокам и сотрудникам ЦСКА запретить вспоминать свою историю? А как иначе ведь это можно расценить как саморекламой!
Может и поздравления с 23 февраля в ЦСКА это будет показухой?
Ещё раз скажу я вас не понимаю.....
Ребята вы болеете за свой клуб и выступаете против нормальных проявлении чувств людей из ЦСКА?
Я вас если честно не понимаю!
Тогда может игрокам и сотрудникам ЦСКА запретить вспоминать свою историю? А как иначе ведь это можно расценить как саморекламой!
Может и поздравления с 23 февраля в ЦСКА это будет показухой?
Ещё раз скажу я вас не понимаю.....
Скорее всего семье Насибова помогла вся команда. А Ахметов забил гол и просто отдал должное человеку, который был частью команды долгое время. Это нормальное явление.
Тем более где сказано, что Акинфеев помог семье? Это слухи или показуха?
Акинфеев перечислил лям на операцию самому Насибову когда тот был жив, больше информации нигде не было. Так, что зря Вы так на Ахметова!
По мне так это достойно уважения!!!
Скорее всего семье Насибова помогла вся команда. А Ахметов забил гол и просто отдал должное человеку, который был частью команды долгое время. Это нормальное явление.
Тем более где сказано, что Акинфеев помог семье? Это слухи или показуха?
Акинфеев перечислил лям на операцию самому Насибову когда тот был жив, больше информации нигде не было. Так, что зря Вы так на Ахметова!
По мне так это достойно уважения!!!