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Ахметов посвятил гол памяти экс-массажиста ЦСКА Насибова

22 февраля 2021, 18:20
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)2 : 0Логотип футбольный клуб СКА-ХабаровскСКА-ХабаровскМатч завершен

Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов посвятил гол, забитый в матче 1/8 финала Кубка России с хабаровским СКА (2:0), бывшему массажисту команды Михаилу Насибову, ушедшему из жизни 12 февраля.

Хорошее начало футбольного года. Всех болельщиков с победой! Спасибо вам за поддержку в такую холодную погоду. И, к сожалению, с большой потерей для всего российского футбола и для меня в большей степени потерпели мы в начале года. Этот гол я посвятил Насибову Михаилу Николаевичу. Пусть Всевышний обережёт его и сделает его из числа обитателей рая!

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Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ armeec_ (раскрыть)
22 февраля в 22:25
Благое дело обычно безвозмездно делается, а не во время основной , хорошо оплачиваемой работы.
armeec_
armeec_ ответ Leha-ha50 (раскрыть)
22 февраля в 21:32, ред.
Что за глупость? Уже за что-то хорошее начинаем пинать ((((
Парень выразил поддержку в данном виде и это плохо? он наверняка так же выразил её и финансово ( скинулись внутри коллектива). Возможно, Игорь выделился в данной поддержке больше всех, ну дай Бог
Ты сам помог чем то? кроме критики
VAN ARM
VAN ARM ответ Байкал-38 (раскрыть)
22 февраля в 21:23
Тогда и не не стоит этого делать)) армия это отдельный мир)))
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ Байкал-38 (раскрыть)
22 февраля в 20:56
Забивать голы и помогать команде это делать - это работа Ахметова и он за это получает деньги. Так, что я останусь при своем мнении.
oFANATo
oFANATo
22 февраля в 20:19
Молодец Ильзат!!!!
Байкал-38
Байкал-38 ответ VAN ARM (раскрыть)
22 февраля в 19:51
То есть отдать должное человеку из системы ЦСКА это нечто позорное?
Ребята вы болеете за свой клуб и выступаете против нормальных проявлении чувств людей из ЦСКА?
Я вас если честно не понимаю!
Тогда может игрокам и сотрудникам ЦСКА запретить вспоминать свою историю? А как иначе ведь это можно расценить как саморекламой!
Может и поздравления с 23 февраля в ЦСКА это будет показухой?
Ещё раз скажу я вас не понимаю.....
Байкал-38
Байкал-38 ответ Leha-ha50 (раскрыть)
22 февраля в 19:38, ред.
Leha-ha50 Позвольте с Вами не согласиться сейчас.
Скорее всего семье Насибова помогла вся команда. А Ахметов забил гол и просто отдал должное человеку, который был частью команды долгое время. Это нормальное явление.
Тем более где сказано, что Акинфеев помог семье? Это слухи или показуха?
Акинфеев перечислил лям на операцию самому Насибову когда тот был жив, больше информации нигде не было. Так, что зря Вы так на Ахметова!
По мне так это достойно уважения!!!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Leha-ha50 (раскрыть)
22 февраля в 19:36
А почему ты исключаешь, что Ахметов это сделал , и посторонние просто об этом не рассказали. Я не люблю необоснованный негатив.
VAN ARM
VAN ARM
22 февраля в 19:33
Это не поступок а попытка привлечь к себе внимание . . на этом нельзя делать саморекламу!
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
22 февраля в 19:32
Акинфеев и не трубил, посторонние люди об этом рассказали.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
22 февраля в 18:54
Хорошо сказал!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Leha-ha50 (раскрыть)
22 февраля в 18:52
Насибову помог ПФК ЦСКА, поскольку это в традициях нашего клуба. А , если лично и помог, то совсем не обязательно об этом трубить. Настоящие мужчины делаю. добро молча.
sv_1969
sv_1969
22 февраля в 18:50
Помнит и это хорошо
Ironigor
Ironigor ответ Leha-ha50 (раскрыть)
22 февраля в 18:35
А может и сделал , кто это точно знает.
Ironigor
Ironigor
22 февраля в 18:34
Мужской поступок !!! Красавчик , респект тебе и Удачи с ЦСКА !!!
Leha-ha50
Leha-ha50
22 февраля в 18:34
Лучше бы материально помог, как это сделал Акинфеев, молча и без всяких посвящений. Гол забудется, а помощь Игоря родственники будут помнить всегда .
Cat01
Cat01
22 февраля в 18:32
Отличный гол и доброе дело
1-я конная
1-я конная
22 февраля в 18:28
Достойно. Удачи Ильзату и команде!
ЮЗИК
ЮЗИК
22 февраля в 18:25
Достойный поступок поощрять надо
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