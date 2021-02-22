Червиченко: «„Спартак“ стал пресным и скучным»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко рассказал о главной проблеме московского клуба.

В «Спартаке» всегда затяжная реакция. Они и после моего ухода 5-6 лет меня обвиняли во всём. Виноват был даже автобус, который я купил. В этом клубе действует принцип «всё плохо, хозяин в белом». Время идёт, а ничего не меняется.

Касательно Газизова, я не считаю, что он был плох. А Кокорин не мог всё испортить «Спартаку». Он на поле выходил раза три. Вчера я пытался понять, почему «красно-белые» проигрывают, и не нашёл ответа на этот вопрос. Вроде бы и игроки хорошие, и взаимопонимание между ними есть, но всё равно чего-то не хватает.