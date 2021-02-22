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Червиченко: «„Спартак“ стал пресным и скучным»

22 февраля 2021, 15:08

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко рассказал о главной проблеме московского клуба.

В «Спартаке» всегда затяжная реакция. Они и после моего ухода 5-6 лет меня обвиняли во всём. Виноват был даже автобус, который я купил. В этом клубе действует принцип «всё плохо, хозяин в белом». Время идёт, а ничего не меняется.

Касательно Газизова, я не считаю, что он был плох. А Кокорин не мог всё испортить «Спартаку». Он на поле выходил раза три. Вчера я пытался понять, почему «красно-белые» проигрывают, и не нашёл ответа на этот вопрос. Вроде бы и игроки хорошие, и взаимопонимание между ними есть, но всё равно чего-то не хватает.

«Спартак» стал пресным и скучным. Раньше они играли в азартный атакующий футбол, а их соперники мечтали о том, чтобы не проиграть разгромно. Сейчас же «красно-белые» ничем не отличаются от других команд. На «Краснодар» сейчас приятно смотреть, потому что они играют в короткий пас низом. А «Спартак» выглядит командой «бойчуганов», которые ничем не отличаются от большинства остальных команд РПЛ.

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Все комментарии
ABir
ABir
23 февраля в 00:07
Читать очередные бредни бывшего обиженного Черви тоже не самое веселое время провождение
Союзник противников
Союзник противников
22 февраля в 23:54
"Спартак" совсем не пресный и не скучный-
пускай идёт всё наперекосяк,
он сочный на скандалы,нефтью тучный,
и многократно битый,как Спартак.
ДСА
ДСА
22 февраля в 19:07
Ну вот опять на Спартак грязь льется.
oFANATo
oFANATo
22 февраля в 18:16
Да все уже привыкли к этому Ералашу.
Capral
Capral
22 февраля в 17:28
Всё правильно сказал, кроме одного- на Краснодар сейчас неприятно смотреть, совсем. Когда Спартак перешел на навесы, забросы и прессинг, я сразу сказал- это уже не Спартак!!!
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
22 февраля в 16:14
А ты всё такой же и не меняешься ! ))))))
NbKA555
NbKA555
22 февраля в 16:06, ред.
Обида скопленная на сердцах и в душах людей,губит их изнутри...Обида и злость,скапливает новые скорби в душе ,затем человек уже не контролирует собой.Ведь он видит только негатив и старается умножить его по всюду...Это печально и жалко таких людей...Хочу пожелать ему здоровья душевного и телесного!Чтобы в нем воссеял просвет добра...Хоть искринка..Всем отличного вечера и позитива!А у нас все будет хорошо ,вне зависимости от перехода Промеса!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
22 февраля в 15:50
Надо снова поменять тренера и надееться!
Байкал-38.
Байкал-38.
22 февраля в 15:44
Тедеско и так второсортный тренер, так ещё и до весны мучатся будет.
"Везёт" Спартаку на таких.
Igo0rek
Igo0rek
22 февраля в 15:37
Как и все клубы РПЛ. Однако здравствуйте! Развитие футбола в России, вышло погулять.
makkie
makkie
22 февраля в 15:26
На «Краснодар» сейчас приятно смотреть, потому что они играют в короткий пас низом.
____________________________

Вот и смотри свой Краснодар, а к Спартаку не лезь!
Всё же очень просто...
112910415
112910415
22 февраля в 15:26
забавный он !
только что подхваливал за качество кубковой игры ...
berda2003
berda2003
22 февраля в 15:24
спартак ждёт смены тренера...
а ты стал жирным и потным...
Leha-ha50
Leha-ha50
22 февраля в 15:20
Не любит Андрюха свой бывший клуб.
sv_1969
sv_1969
22 февраля в 15:20
А АндрЮша предсказуем до нельзя!
Cat01
Cat01
22 февраля в 15:18
Зато весёлый тренер у них....
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
22 февраля в 15:10
Нормальное развитие событий...
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