Форвард «Тамбова» Минаев: «С мотивацией ни у кого проблем нет»

Нападающий «Тамбова» прокомментировал поражение своей команды в матче 1/8 финала Кубка России против «Локомотива» (0:3).

Понятно, что после поражения не может быть хороших эмоций. В любой ситуации хочется выигрывать и побеждать. Хотя подготовка к этому матчу, конечно, была не совсем обычной. Тем не менее уверен, что и этот опыт окажется полезным, в дальнейшем мы будем только прибавлять. Узнаем лучше друг друга, требования тренерского штаба. Будем выходить и играть, с мотивацией ни у кого проблем нет. Наоборот, кто-то не имел достаточно игровой практики в своих прежних клубах, пришёл в «Тамбов» в аренду, сейчас будет возможность проявить себя. Так что будем готовиться к каждой игре и работать на максимуме.