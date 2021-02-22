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Форвард «Тамбова» Минаев: «С мотивацией ни у кого проблем нет»

22 февраля 2021, 15:21
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)3 : 0Логотип футбольный клуб ТамбовТамбовМатч завершен

Нападающий «Тамбова» Роман Минаев прокомментировал поражение своей команды в матче 1/8 финала Кубка России против «Локомотива» (0:3).

Понятно, что после поражения не может быть хороших эмоций. В любой ситуации хочется выигрывать и побеждать. Хотя подготовка к этому матчу, конечно, была не совсем обычной. Тем не менее уверен, что и этот опыт окажется полезным, в дальнейшем мы будем только прибавлять. Узнаем лучше друг друга, требования тренерского штаба. Будем выходить и играть, с мотивацией ни у кого проблем нет. Наоборот, кто-то не имел достаточно игровой практики в своих прежних клубах, пришёл в «Тамбов» в аренду, сейчас будет возможность проявить себя. Так что будем готовиться к каждой игре и работать на максимуме.

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112910415
112910415
22 февраля в 17:15
надо толком познакомиться, наиграть какие-то комбинации ...несколько очков точно возьмут
КЭТиК
КЭТиК
22 февраля в 16:59
Хочется показать себя и уйти в другой клуб.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
22 февраля в 16:53
Посмотрим что получится!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
22 февраля в 15:40
Пока вновь созданная команда сыграется, она может проигрывать чуть не с двузначным счётом. По мере сыгранности начнут пить кровь у остальных команд. Где в этом справедливость, лично мне непонятно. Получается, кому то повезёт с календарем, кому то нет. И самое главное - Тамбов процентов на 90 прекратит своё существование. Так зачем огород городить? Записать технарь во втором круге против всех команд ,и баста. Изменения в таблице будут минимальные, зато цирка не будет...
Leha-ha50
Leha-ha50
22 февраля в 15:36
Тамбов в конце сезона исчезнет. Так что игроки будут стараться , чтобы получить приглашение в другие клубы. Думаю, что Тамбов кому нибудь настроение испортит - определенно. Вряд ли они в чемпионате все матчи проиграют. Дверью хлопнут обязательно.
Ждем продолжения чемпионата.
Всем здоровья.
Q-J-G
Q-J-G
22 февраля в 15:22
Хочется верить, что это так и есть...
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