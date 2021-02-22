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Осинькин: «„Крылья“ хорошо использовали своё преимущество в одного игрока»

22 февраля 2021, 17:35
ХимкиЛоготип футбольный клуб Химки0 : 4Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья СоветовМатч завершен

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин поделился мыслями после победы над «Химками» (4:0) в матче 1/8 финала Кубка России.

Если содержание игры оценивать, то мы должны брать [во внимание] не только свою игру и проблемы, но и оценивать соперника. Все-таки «Химки» большинство своих очков в чемпионате набирают в контратакующей манере. И когда на первых минутах мы забиваем гол, а у них случается удаление… Наверное, если взять чисто игровые вещи, то мы в этот момент сыграли правильно.

Мы хорошо использовали свое преимущество в одного игрока. Но нужно понимать, что мы должны тоже твердо стоять на земле, всегда так не может быть. Быстрый гол, удаление, комфортная ситуация, даже несмотря на непростое поле. Нас ход матча уже устраивал, мы играли с позиции силы.

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Все комментарии
Остапчук 67
Остапчук 67
22 февраля в 19:38
Они ещё и Кубок возьмут.
nikoladolgov
nikoladolgov
22 февраля в 18:36
Кто сказал что Крылья в 63 - Кылья лучший клуб в Европе !
Zimmer
Zimmer
22 февраля в 17:37
Не думал, что счёт будет таким, считал , что "Химки" сумеют забить.
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