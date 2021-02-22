Осинькин: «„Крылья“ хорошо использовали своё преимущество в одного игрока»

Главный тренер «Крыльев Советов» поделился мыслями после победы над «Химками» (4:0) в матче 1/8 финала Кубка России.

Если содержание игры оценивать, то мы должны брать [во внимание] не только свою игру и проблемы, но и оценивать соперника. Все-таки «Химки» большинство своих очков в чемпионате набирают в контратакующей манере. И когда на первых минутах мы забиваем гол, а у них случается удаление… Наверное, если взять чисто игровые вещи, то мы в этот момент сыграли правильно.

Мы хорошо использовали свое преимущество в одного игрока. Но нужно понимать, что мы должны тоже твердо стоять на земле, всегда так не может быть. Быстрый гол, удаление, комфортная ситуация, даже несмотря на непростое поле. Нас ход матча уже устраивал, мы играли с позиции силы.