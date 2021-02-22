ГлавнаяНовости

Аршавин: «У „Химок“ в матче с „Крыльями“ не было вообще никаких идей»

22 февраля 2021, 17:41
ХимкиЛоготип футбольный клуб Химки0 : 4Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья СоветовМатч завершен

Экс-футболист сборной России Андрей Аршавин после матча «Химки» — «Крылья Советов» (0:4) в рамках 1/8 финала Кубка России поделился мнением об эпизоде с удалением защитника хозяев Михаила Тихонова.

С 18-й минуты встречи «Химки» оказались в меньшинстве, когда «Крылья» вели со счетом 1:0.

По большому счету, он погорячился. Еще и на другой половине поля, но все равно это был фол последней надежды. Испугался, может быть, не оценил ситуацию, подумал, что за ним никого нет. Но так далеко нужно было бежать к воротам еще, не факт, что «Крылья» забили бы. Думаю, игроки «Химок» смогли бы ликвидировать этот гандикап.

У «Химок» в этой встрече не было вообще никаких идей. Они просто оборонялись и все.

Все новости
Старфельт: «„Зенит“ — очень сильный соперник, но мы обыграли его в гостях»
Сегодня, 00:18 Комментарии0
Корнаухов: «„Ростов“ больше контролировал матч, чем „Сочи“»
Вчера, 23:24 Комментарии2
Глебов: «Думаю, впереди у „Ростова“ будут победы»
Вчера, 22:40 Комментарии4
«Мне кажется, „Сочи“ смотрелся острее». Федотов — о матче с «Ростовом»
Вчера, 22:04 Комментарии14
Карпин: «Результатом матча с „Сочи“ не могу быть удовлетворён»
Вчера, 21:54 Комментарии5
Слуцкий: «Сейчас о „Зените“ мы думаем во вторую очередь»
Вчера, 20:51 Комментарии13
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Заур-ЗВЕРЬ
Заур-ЗВЕРЬ
22 февраля в 19:49
Зенит, Спам, слили кубок красиво, Химки тоже)))
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
22 февраля в 18:55
Может им кубок не нужен!?
cska1948
cska1948
22 февраля в 18:44
Согласен, это фол последней надежды и КК справедлива!
Интересно, почему молчит судья Федотов и не высказывается по этому моменту? Или он специалист по более статусным соперникам? А Химки и КС это не его уровень?
ЮЗИК
ЮЗИК
22 февраля в 18:29
Химки сами на себя были не похожи
berda2003
berda2003
22 февраля в 17:59
идея одна - скорей в раздевалку.
mihaluch
mihaluch
22 февраля в 17:51
А какие идеи придут им в голову.
holms918
holms918
22 февраля в 17:47
А идеи всегда должны быть.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100