Аршавин: «У „Химок“ в матче с „Крыльями“ не было вообще никаких идей»

Экс-футболист сборной России после матча «Химки» — «Крылья Советов» (0:4) в рамках 1/8 финала Кубка России поделился мнением об эпизоде с удалением защитника хозяев Михаила Тихонова.

С 18-й минуты встречи «Химки» оказались в меньшинстве, когда «Крылья» вели со счетом 1:0.

По большому счету, он погорячился. Еще и на другой половине поля, но все равно это был фол последней надежды. Испугался, может быть, не оценил ситуацию, подумал, что за ним никого нет. Но так далеко нужно было бежать к воротам еще, не факт, что «Крылья» забили бы. Думаю, игроки «Химок» смогли бы ликвидировать этот гандикап.

У «Химок» в этой встрече не было вообще никаких идей. Они просто оборонялись и все.