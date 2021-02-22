Гендир «Крыльев»: «Игра с „Химками“ показала, что мы готовы к большему»

Генеральный директор «Крыльев Советов» Евгений Калакуцкий поделился впечатлениями после победы в матче 1/8 финала Кубка России с «Химками» (4:0).

Приятно происходящее, результат радует, да и игра тоже. Но Кубок Кубком — у нас игра с «Нижним», с нашим прямым конкурентом. Там уже всё серьёзнее и важнее, чтобы выходить на более высокий уровень, нужно побеждать своих прямых конкурентов.

Безусловно, игра показала, что мы готовы к большему. Хочется проверять свои силы с сильными соперниками. Повторюсь, игра была показательна, соперник другого уровня. Такие команды проявляют ошибки. Но это кубковая игра, всего одна. У нас впереди ещё 16 матчей. Футбол сейчас весенний, он непредсказуем.

Я всегда с командой, у нас есть понимание футбола, и мы следуем своей дорогой. Сейчас у нас будет продолжение начатого, будем стараться.