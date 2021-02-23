Мостовой — об уходе Еременко: «Странная ситуация»

Бывший российский футболист Александр Мостовой прокомментировал уход полузащитника из «Ростова».

Странная ситуация, с учетом того, что «Ростов» вчера проиграл, а Еременко попросил замену. Эта замена сама выглядела странно. Не было причин для нее — никакой травмы, ничего. Очевидно, что-то происходит в клубе, внутри команды. Такие ситуации я встречал на своем футбольном пути. Игроки по какой-то внутренней или бытовой причине хотят уйти — это нормально.

Когда люди уходят из команды, то у них есть запасной вариант. Если такого клуба нет, то значит имеются какие-то внутренние противоречия. Пригодиться он может любой команде. Он хороший полузащитник, который может помочь любому клубу.