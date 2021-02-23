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Мостовой — об уходе Еременко: «Странная ситуация»

23 февраля 2021, 13:56

Бывший российский футболист Александр Мостовой прокомментировал уход полузащитника Романа Еременко из «Ростова».

Странная ситуация, с учетом того, что «Ростов» вчера проиграл, а Еременко попросил замену. Эта замена сама выглядела странно. Не было причин для нее — никакой травмы, ничего. Очевидно, что-то происходит в клубе, внутри команды. Такие ситуации я встречал на своем футбольном пути. Игроки по какой-то внутренней или бытовой причине хотят уйти — это нормально.

Когда люди уходят из команды, то у них есть запасной вариант. Если такого клуба нет, то значит имеются какие-то внутренние противоречия. Пригодиться он может любой команде. Он хороший полузащитник, который может помочь любому клубу.

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Все комментарии
Олег Гутченко 2
Олег Гутченко 2
23 февраля в 21:42
Мостовому давно пора возглавить Спартак!
Трезвый повар
Трезвый повар
23 февраля в 16:16
Я верю в то что Роман уходит по семейным обстоятельствам
oFANATo
oFANATo
23 февраля в 15:59
Сказал что по семейным обстоятельствам...а там может быть все что угодно..
VAN ARM
VAN ARM
23 февраля в 15:33
значит снова наркота)))
Байкал-38
Байкал-38
23 февраля в 15:24
Странная ситуация с Ерёменко? Это нонсенс!
ЮЗИК
ЮЗИК
23 февраля в 15:09
Он же сказал, семейные обстоятельства, зачем искать в этом какой то подвох
ermak6848
ermak6848
23 февраля в 14:09
пора в чухню линять и кальн разкурить Хельсинки..
Futurista
Futurista
23 февраля в 14:08
mihaluch
mihaluch
23 февраля в 14:07
Карпин строит новую команду старпёрам там нет места.
Cat01
Cat01
23 февраля в 14:01
Странные дела в Ростове....
Октябрь 1917
Октябрь 1917
23 февраля в 13:58
Может снова кокс?
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