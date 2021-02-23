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Смертин: «Тот Моуриньо, которого я знал, был другим»

23 февраля 2021, 14:51

Бывший футболист сборной России Алексей Смертин рассказал о своём переходе из «Бордо» в «Челси» в 2003 году.

С «Бордо» был пятилетний контракт. Переход в «Челси» был обусловлен тем, что у меня всё получалось во Франции. Мне всё нравилось, всё получалось. Я думал, что дальше так не может быть. Начался процесс стагнации. Выходил на тренировки не с горящими глазами. Тогда был проект московского «Торпедо». Мне хотелось выиграть чемпионат России с ними. Там были классные игроки. Я прошел медкомиссию, прервал контракт с «Бордо», но сделка не состоялась. Я остался без клуба. Паника? Ее не было.

Не знаю, кто с кем договорился, но я перешел в «Челси». Тогда мне казалось, что я никогда не смогу заиграть в клубе. Я подписал контракт, познакомился с Раньери. Но переходил туда с условием, что сначала перейду в «Портсмут», чтобы получить игровую практику. Когда я приехал туда, понял, что точно не смогу играть в их футбол. Там просто рубились. Не было возможности сделать 2-3 касания.

Помню, как «Портсмут» выиграл у «Лестера», и я подумал, что это не матч, а жернова. Но я хорошо себя зарекомендовал. Реднапп не хотел меня отпускать, даже хотел сделать капитаном. Потом в «Челси» пришел Моуриньо. Мы с ним поговорили на яхте у Абрамовича. Когда я оказался в АПЛ, подумал, что это происходит не со мной.

Когда Моуриньо возглавил «Тоттенхэм», мне казалось, что у него не получится. Он очень требовательный и тщеславный. У него был голод до побед, который есть у Роналду и Месси. Но Жозе уже насытился. Тот Моуриньо, которого я знал, был другим. На первом собрании он говорил, что у нас хорошая команда, но мы ничего не выиграли, что трофеи и след в истории важнее всего, а деньги — это мелочи, которые ничего не значат.

Ранее Смертин рассказал о совместных выступлениях с экс-капитаном «синих» Джоном Терри.

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Все комментарии
vlasovca
vlasovca
23 февраля в 18:39
Маур уже давно не - особенный.
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
23 февраля в 17:45
Всё течёт - всё меняется. 10- 15 лет назад, и жёны выглядели моложе и мы были тупее.
Karkaz
Karkaz
23 февраля в 16:47
"...что трофеи и след в истории важнее всего, а деньги — это мелочи, которые ничего не значат"

Это точно, Жозе уже не тот.
ЮЗИК
ЮЗИК
23 февраля в 16:11
Тогда были славные времена
VAN ARM
VAN ARM ответ drug01 (раскрыть)
23 февраля в 15:07
мгновения))
VAN ARM
VAN ARM
23 февраля в 15:06
а вот ты не меняешся))) и игроком я тебя не считал и арустомян из тебя жидкий))
drug01
drug01
23 февраля в 15:03
Тогда были времена другие
112910415
112910415
23 февраля в 15:01
надо книги писать, однако !
Али Самаркандский
Али Самаркандский
23 февраля в 14:56
Какие страсти и метания.
shlomo
shlomo
23 февраля в 14:53
Моуриньо: "Тот Смертин , которого я знал, был другим"....:))))
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