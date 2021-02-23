Смертин: «Тот Моуриньо, которого я знал, был другим»

Бывший футболист сборной России рассказал о своём переходе из «Бордо» в «Челси» в 2003 году.

С «Бордо» был пятилетний контракт. Переход в «Челси» был обусловлен тем, что у меня всё получалось во Франции. Мне всё нравилось, всё получалось. Я думал, что дальше так не может быть. Начался процесс стагнации. Выходил на тренировки не с горящими глазами. Тогда был проект московского «Торпедо». Мне хотелось выиграть чемпионат России с ними. Там были классные игроки. Я прошел медкомиссию, прервал контракт с «Бордо», но сделка не состоялась. Я остался без клуба. Паника? Ее не было.

Не знаю, кто с кем договорился, но я перешел в «Челси». Тогда мне казалось, что я никогда не смогу заиграть в клубе. Я подписал контракт, познакомился с Раньери. Но переходил туда с условием, что сначала перейду в «Портсмут», чтобы получить игровую практику. Когда я приехал туда, понял, что точно не смогу играть в их футбол. Там просто рубились. Не было возможности сделать 2-3 касания.

Помню, как «Портсмут» выиграл у «Лестера», и я подумал, что это не матч, а жернова. Но я хорошо себя зарекомендовал. Реднапп не хотел меня отпускать, даже хотел сделать капитаном. Потом в «Челси» пришел Моуриньо. Мы с ним поговорили на яхте у Абрамовича. Когда я оказался в АПЛ , подумал, что это происходит не со мной.

Когда Моуриньо возглавил «Тоттенхэм», мне казалось, что у него не получится. Он очень требовательный и тщеславный. У него был голод до побед, который есть у Роналду и Месси. Но Жозе уже насытился. Тот Моуриньо, которого я знал, был другим. На первом собрании он говорил, что у нас хорошая команда, но мы ничего не выиграли, что трофеи и след в истории важнее всего, а деньги — это мелочи, которые ничего не значат.