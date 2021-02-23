Еременко: «Я возвращаюсь в Финляндию»

Полузащитник Роман Еременко рассказал о своем уходе из «Ростова».
Я хочу поблагодарить «Ростов» за проявленный ко мне интерес, руководство клуба и тренерский штаб — за доверие. Спасибо партнёрам по команде, медицинскому и обслуживающему персоналу, работникам базы. Мы многое прошли вместе, и это останется со мной навсегда. Отдельно хочу поблагодарить болельщиков ФК «Ростов» за их сумасшедшую поддержку и преданность команде.
Хотелось бы сразу остановить слухи и домыслы о причине расторжения контракта. При подписании контракта у нас была договорённость с президентом клуба о возможностях досрочного прекращения трудового соглашения по обоюдному согласию по нескольким причинам, одной из причин была по семейным обстоятельствам. Решение не пришло спонтанно, и я очень благодарен клубу за понимание. Для меня семья превыше всего, поэтому я возвращаюсь в Финляндию. Хочу пожелать «Ростову» удачи во всем.
Удачи Роману на Родине .
Всем здоровья.
Удачи Роману на Родине .
Всем здоровья.
До пандемии сделал несколько ставок на чемпионат Финляндии и решил посмотреть как там играют. Сделал вывод: "Зря ругают РПЛ, у нас супер пупер лига с супер пупер игроками и игрой в футбол. Там тупо бегают и пинают мяч.
Рома на ближайшие лет пять уже забронировал звания "лучшего игрока"!!!
До пандемии сделал несколько ставок на чемпионат Финляндии и решил посмотреть как там играют. Сделал вывод: "Зря ругают РПЛ, у нас супер пупер лига с супер пупер игроками и игрой в футбол. Там тупо бегают и пинают мяч.
Рома на ближайшие лет пять уже забронировал звания "лучшего игрока"!!!