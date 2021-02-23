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Еременко: «Я возвращаюсь в Финляндию»

23 февраля 2021, 13:23

Полузащитник Роман Еременко рассказал о своем уходе из «Ростова».

Я хочу поблагодарить «Ростов» за проявленный ко мне интерес, руководство клуба и тренерский штаб — за доверие. Спасибо партнёрам по команде, медицинскому и обслуживающему персоналу, работникам базы. Мы многое прошли вместе, и это останется со мной навсегда. Отдельно хочу поблагодарить болельщиков ФК «Ростов» за их сумасшедшую поддержку и преданность команде.

Хотелось бы сразу остановить слухи и домыслы о причине расторжения контракта. При подписании контракта у нас была договорённость с президентом клуба о возможностях досрочного прекращения трудового соглашения по обоюдному согласию по нескольким причинам, одной из причин была по семейным обстоятельствам. Решение не пришло спонтанно, и я очень благодарен клубу за понимание. Для меня семья превыше всего, поэтому я возвращаюсь в Финляндию. Хочу пожелать «Ростову» удачи во всем.

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Все комментарии
Трезвый повар
Трезвый повар
23 февраля в 16:22
Семейные проблемы это уважительная причина для того что бы расторгнуть контракт и уехать домой
Leha-ha50
Leha-ha50
23 февраля в 15:52, ред.
Для Ростова - это большая потеря. Рома часто вытаскивал команду, брал на себя лидерство. Жаль, что два года по своей глупости вычеркнул из карьеры. А в целом и в Рубине, и в ЦСКА, и в Ростове был значимой фигурой. Одно слово - мастер!!!
Удачи Роману на Родине .
Всем здоровья.
Leha-ha50
Leha-ha50
23 февраля в 15:47
Кто то уходит, потомучто не наливают, а кто то уходит, потомучто не насыпают.
Байкал-38
Байкал-38
23 февраля в 15:33
Ерёменко уже не прёт в России, может попрёт в Финляндии.
До пандемии сделал несколько ставок на чемпионат Финляндии и решил посмотреть как там играют. Сделал вывод: "Зря ругают РПЛ, у нас супер пупер лига с супер пупер игроками и игрой в футбол. Там тупо бегают и пинают мяч.
Рома на ближайшие лет пять уже забронировал звания "лучшего игрока"!!!
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
23 февраля в 15:04
" По семейным обстоятельствам " - любимая отмазка в футболе ! А на самом деле ? Хотя ,какая разница ?
Храневец
Храневец
23 февраля в 14:40
похоже накопил уже на безбедную старость .
ЮЗИК
ЮЗИК
23 февраля в 14:04
Отношусь с пониманием, Роман классный футболист, удачи ему!
me3gy4u6tqe8
me3gy4u6tqe8
23 февраля в 13:55
Что то про Валеру и словом не сказал. Тимннит Рома....
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
23 февраля в 13:48
Прощай. За Рубин, Ростов отдельное данке щен.
ДАША Д
ДАША Д
23 февраля в 13:46
Домик у моря наверное прикупил.
За адекватность
За адекватность
23 февраля в 13:43, ред.
"Хотелось бы сразу остановить слухи и домыслы" Ты это, давай прекращай. Какие семейные обстоятельства? Не верю. Сейчас наши СМИ из "достоверных источников" выведут тебя на чистую воду. Ишь ты чего захотел. Без скандалов, интриг и расследований в Финляндию, так не бывает. А если серьезно, то можно пожелать только удачи.
shlomo
shlomo
23 февраля в 13:33
Все правильно...семья превыше всего...удачи Роман!
112910415
112910415
23 февраля в 13:32
пусть всё будет хорошо !
STVA 1
STVA 1
23 февраля в 13:27
Вроде пояснил что-то...
cska1948
cska1948
23 февраля в 13:26
Ну вот, всё стало ясно!
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