Червиченко: «В „Ростове“ людей не мучают, если человек хочет уйти»

Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал уход полузащитника из «Ростова».

Не знаю, насколько он кому-то нужен или нет. Зависит от того, сколько он хочет получать, наверное. Парень технически хорошо подготовлен, удар поставлен. А вот насколько хватает функционала — это большой вопрос. Возраст все-таки, плюс ковид перенесенный.

Теперь Роман станет таким прибежищем всех, кто хочет закончить карьеру в «Химках». Там он нормально сможет вписаться. А вполне возможно, что уже и закончит карьеру. В «Ростов» Карпин набирает молодых ребят, они летят на скорости. А Роман любит все медленно делать, отсюда и командная скорость снижается. Так и Кубок был проигран. В «Ростове» людей не мучают, если человек хочет уйти — отпускают.