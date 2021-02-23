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Червиченко: «В „Ростове“ людей не мучают, если человек хочет уйти»

23 февраля 2021, 13:36

Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал уход полузащитника Романа Еременко из «Ростова».

Не знаю, насколько он кому-то нужен или нет. Зависит от того, сколько он хочет получать, наверное. Парень технически хорошо подготовлен, удар поставлен. А вот насколько хватает функционала — это большой вопрос. Возраст все-таки, плюс ковид перенесенный.

Теперь Роман станет таким прибежищем всех, кто хочет закончить карьеру в «Химках». Там он нормально сможет вписаться. А вполне возможно, что уже и закончит карьеру. В «Ростов» Карпин набирает молодых ребят, они летят на скорости. А Роман любит все медленно делать, отсюда и командная скорость снижается. Так и Кубок был проигран. В «Ростове» людей не мучают, если человек хочет уйти — отпускают.

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Аксинья
Аксинья
23 февраля в 16:14
Это в Зените если игрок не нужен то его заставляют лавку полировать
КЭТиК
КЭТиК
23 февраля в 13:43
Даром деньги терять тоже не должны.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
23 февраля в 13:38
Если игрок не нужен,то не мучают!😜
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