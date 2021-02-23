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Смертин: «Для меня Терри и Лэмпард были как роботы»

23 февраля 2021, 14:36

Бывший футболист «Челси» Алексей Смертин рассказал о совместных выступлениях с экс-капитаном «синих» Джоном Терри.

Это мой пример для подражания. Есть история про него. Он сидел со мной рядом в раздевалке. Восточноевропейцы были в масле после массажа, другие ребята слушали музыку, а Терри сидел и ковырялся в носу, пробуя козявки. Он переодевался только перед выходом на поле. Это метафора преображения.

Он надевал форму, разворачивался и становился другим человеком. Человеком, который через 10 минут сделает подкат головой, чтобы не дать сопернику пройти. А после матча он обратно переключался. Я потом долго искал это переключение. Даже Лобановский говорил о таких вещах, что нужно включаться в решающие моменты.

Есть еще Лэмпард, который вместе с Терри не пропустил ни одной тренировки. Некоторые халявили, потому что знали, что точно будут в составе. Для меня Терри и Лэмпард были как роботы. Работали от и до. Лэмпард был моим конкурентом, как и Макелеле, но конкурировать с ними очень тяжело. Хотя уважение к ним огромное. Это как раз и делало тот «Челси» великой командой.

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Все комментарии
Бубнин
Бубнин
23 февраля в 17:39
"А я и после выхода на поле продолжал ковырять козявки."
112910415
112910415
23 февраля в 14:59
легендарные и великие
ДАША Д
ДАША Д
23 февраля в 14:55
Ну хоть поиграл с легендами футбола.
beefs
beefs
23 февраля в 14:49
хорошее всегда приятно вспомнить...
Qatar Airways
Qatar Airways
23 февраля в 14:45
Благодаря Уэйну Бриджу мы знаем, что Терри спал с чужими жёнами,
благодаря Лёше Смертину, что Джон ел козявки из носа...
Джо Коул и Флоран Малуда высказаться не хотят?)
VAN ARM
VAN ARM
23 февраля в 14:39
а ты был бревном им и остался)))




)))
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
23 февраля в 14:38
Даа,те ещё работяги!
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