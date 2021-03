Кейн признан лучшим игроком недели в Лиге Европы

Нападающий «Тоттенхэма» признан лучшим игроком недели в Лиге Европы, сообщает пресс-служба УЕФА в твиттере.

27-летний форвард сделал дубль в первом матче 1/8 финала ЛЕ с загребским «Динамо» (2:0). Также на награду претендовали: Душан Тадич («Аякс»), Лоренцо Пеллегрини («Рома») и Роберто Сольдадо («Гранада»).

⚪️ Harry Kane scoops the award after his two-goal display 🏅



