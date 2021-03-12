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Кейн, Тадич, Пеллегрини и Сольдадо — номинанты на звание игрока недели в ЛЕ

сегодня, 03:26

УЕФА назвал имена футболистов, претендующих на звание лучшего игрока по итогам первых матчей 1/8 финала Лиги Европы.

Список номинантов:

Душан Тадич («Аякс») – 1 гол в матче с «Янг Бойз» (3:0);
Харри Кейн («Тоттенхэм») – 2 гола в матче с «Динамо» З (2:0);
Лоренцо Пеллегрини («Рома») – 1 гол в матче с «Шахтёром» (3:0);
Роберто Сольдадо («Гранада») – 1 гол в матче с «Мольде» (2:0).

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DXTK
DXTK
сегодня в 08:28
ураган как всегда крут сделал игру........... он лучший.......
за тадича тоже рад............ Аякс победил....а это значит.....голландия обошла россию в рейтинге........все заслужено.

PS ух ты деревянный сольдадо тоже забил......... в шпорах попадал в звание худшего игрока недели....... ( Гранада интересно смотрится).
ОПС
ОПС
сегодня в 03:28
Если номинировали, значит заслужили.
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