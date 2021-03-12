Кейн, Тадич, Пеллегрини и Сольдадо — номинанты на звание игрока недели в ЛЕ

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сегодня, 03:26

УЕФА назвал имена футболистов, претендующих на звание лучшего игрока по итогам первых матчей 1/8 финала Лиги Европы.

Список номинантов:

(«Аякс») – 1 гол в матче с «Янг Бойз» (3:0);

(«Тоттенхэм») – 2 гола в матче с «Динамо» З (2:0);

(«Рома») – 1 гол в матче с «Шахтёром» (3:0);

(«Гранада») – 1 гол в матче с «Мольде» (2:0).