Кейн, Тадич, Пеллегрини и Сольдадо — номинанты на звание игрока недели в ЛЕ

УЕФА назвал имена футболистов, претендующих на звание лучшего игрока по итогам первых матчей 1/8 финала Лиги Европы.
Список номинантов:
Душан Тадич («Аякс») – 1 гол в матче с «Янг Бойз» (3:0);
Харри Кейн («Тоттенхэм») – 2 гола в матче с «Динамо» З (2:0);
Лоренцо Пеллегрини («Рома») – 1 гол в матче с «Шахтёром» (3:0);
Роберто Сольдадо («Гранада») – 1 гол в матче с «Мольде» (2:0).
за тадича тоже рад............ Аякс победил....а это значит.....голландия обошла россию в рейтинге........все заслужено.
PS ух ты деревянный сольдадо тоже забил......... в шпорах попадал в звание худшего игрока недели....... ( Гранада интересно смотрится).
за тадича тоже рад............ Аякс победил....а это значит.....голландия обошла россию в рейтинге........все заслужено.
PS ух ты деревянный сольдадо тоже забил......... в шпорах попадал в звание худшего игрока недели....... ( Гранада интересно смотрится).